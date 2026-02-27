Slaven Jelić o jutrošnjoj eksploziji: "Napad politički motivisan"

Predsjednik Skupštine grada Teslić Slaven Jelić smatra da je jutrošnja eksplozija nedaleko od njegove kuće u Banji Vrućici politički motivisana.

Izvor: Facebook/Slaven Jelić

Jelić je novinarima rekao da je i prije dva mjeseca pred porodičnom kućom bio predmet fizičkog napada koji je prijavio policiji.

On je pojasnio da je do jutrošnjeg aktiviranja eksplozivne naprave došlo nekih 200 metara od porodične kuće, u trenutku kada je vozeći dijete u školu automobilom prolazio komšijsku kuću.

"Moji saradnici i ja dugo trpimo razne pritiske koji su politički motivisani, ono što se desilo ne doživljavam samo kao napad na mene, već kao ozbiljno upozorenje da su pritisci i podjele otišli predaleko. Uprkos svemu, ostajem smiren i nastavljam da radim odgovorno i u interesu našeg grada", poručio je Jelić.

Gradonačelnik Teslića Milan Miličević rekao je novinarima da očekuje da budu procesuirani odgovorni za eksploziju. Miličević i odbornici okupljeni oko SDS-a koji čine skupštinsku većinu u lokalnom parlamentu uputili su podršku Jeliću. On je naveo da odbornici skupštinske većine šalju poruku protiv nasilja.

Šef Kluba odbornika SDS-a u Skupštini grada Teslić Stojan Smiljanić poručio je da imaju povjerenje u policijske i pravosudne institucije. Odbornik HDZ-a 1990 Igor Balukčić ocijenio je da Teslić ne zaslužuje događaje poput jutrošnjeg, koje šalju lošu sliku o gradu.

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Teslić Siniša Gavrić ranije je istakao da je svaki vid nasilja nedopustiv, te da mora biti jasno i jednoglasno osuđen. I predsjednik SP-a Petar Đokić pozvao je nadležne da u najkraćem roku rasvijetle ovaj slučaj i osudio eksploziju.

Iz dobojske Policijske uprave saopšteno je da se preduzimaju sve neophodne mjere i radnje na identifikovanju i hapšenju trenutno nepoznatih lica u vezi sa jutrošnjom eksplozijom. Iz policije su naveli da se dežurni tužilac izjasnio da je riječ o krivičnim djelima izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.