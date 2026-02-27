Samostrelom ubio suprugu, pa presudio i sebi: Užas u Kraljevu, majka ranjena uspjela da pobjegne

Muškarac u Kraljevu samostrelom ubio suprugu, ranio svoju majku i na kraju izvršio samoubistvo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U prigradskom naselju Jarčujak u Kraljevu je muškarac ubio suprugu samostrelom, ranio svoju majku i na kraju je izvršio samoubistvo, saznaju "Novosti" nezvanično. Sumnja se da je njegova supruga podlegla povredama na licu mjesta.

Majka je uspjela da pobjegne nakon ranjavanja. Zbrinuta je u Opštoj bolnici "Studenica" u Kraljevu. Policija je obavila uviđaj na licu mjesta. Nije poznat motiv zločina.

Pripadnici Policijske uprave u Kraljevu i nadležnih organa, obavili su uviđaj na mestu gde su se dogodili ubistvo i samoubistvo, a više detalja i okolnosti pod kojima se ova tragedija dogodila trebalo bi da budu poznati nakon istrage koja je u toku.

(Novosti/MONDO)