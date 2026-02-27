Pravni vakum: Republici Srpskoj potreban poseban zakon o zaštiti od buke

Odsjek za inspekcijske poslove grada Prijedora ukazao je na to da u Republici Srpskoj ne postoji poseban zakona o zaštiti od buke.

Izvor: Shutterstock

Naglašeno da to predstavlja sistemski normativni nedostatak koji doprinosi pravnoj nejasnoći, neujednačenoj praksi i instituciopalnim nedoumicama u primjeni propisa.

Šef Odsjeka Aleksandar Bradić izjavio je da je taj zakon potreban radi pravne sigurnosti, jasne podjele nadležnosti i efikasnog institucionalnog djelovanja.

"S ciljem efikasnijeg rješavanja problema buke, neophodan je sistemski pristup koji podrazumijeva donošenje posebnog zakona koji bi sveobuhvatno uredio oblast zaštite od buke, a s ciljem uspostavljanja funkcionalnog sistema zaštite građana od prekomjerne buke", rekao je Bradić Srni.

On je podsjetio da je Pravilnik o graničnim vrijednostima intenziteta buke, koji je na snazi od januara 2023. godine, donesen na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine radi uređivanja graničnih vrijednosti intenziteta buke, načina mjerenja i prostornog zoniranja područja u prirodnoj i izgrađenoj životnoj sredini.

"Međutim, članom 2 Pravilnika izričito je propisano da se njegove odredbe ne primjenjuju na buku u ugostiteljskim objektima, kao ni na buku u stambenim prostorima, na radnim mjestima, u prevoznim sredstvima i druge zakonom definisane izvore buke. Shodno tome, ekološka inspekcija nema zakonska ovlašćenja za postupanje u slučajevima koji se odnose na glasnu muziku i buku u ugostiteljskim objektima", naveo je Bradić.

On je naglasio da pitanje buke u ugostiteljskim objektima, prema važećim propisima, pripada oblasti javnog reda i mira i komunalnog reda, te je u nadležnosti policijskih organa, u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru u Republici Srpskoj, i komunalne policije, u skladu sa Zakonom o komunalioj policiji i lokalnim odlukama jedinice lokalne samouprave o radnom vremenu i izvođenju muzičkih sadržaja.

"Ekološka inspekcija, po važećiim propisima, nema ovlašćenja za mjerenje buke u ugostiteljskim objektima, niti za nalaganje tehničkih mjera kao što je ugradanja limitera zvuka, niti za izricanje mjera u vezi sa muzičkim sadržajima u ovim objektima", dodao je Bradić.

Pripadnici Policijske uprave Prijedor postupaju po prijavama građana za narušavanje javnog reda i mira glasnom muzikom u ugostiteljskim objektima, potvrdila je portparol ove uprave Zvezdana Alendarević.

"U slučajevima kada se utvrdi postojanje prekršaja iz člana 15 Zakona o javnom redu i miru, vlasniku odnosno odgovornom licu ugostiteljskog objekta uručuje se prekršajni nalog ili se nadležnom sudu dostavlja zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka", rekla je Alendarevićeva danas Srni.

Šef Odsjeka komunalne policije Gradske uprave Prijedor Nemanja Kos rekao je da na osnovu Zakona o komunalnoj policiji ovaj odsjek nije nadležan za postupanje po prijavama u vezi s čujnošću muzike iz ugostiteljskih objekata.