PU Prijedor: Tri lica povrijeđena u tuči ispred ugostiteljskog objekta

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Tri lica povrijeđena su u tuči ispred ugostiteljskog objekta u Prijedoru u kojoj je učestvovalo više muškaraca i žena, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.

policija rotacija Izvor: Shutterstock

Pripadnici Uprave intervenisali su po ovoj prijavi noćas oko 2.00 časa.

Pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor policijski službenici preduzimaju mjere na utvrđivanju okolnosti prijavljenog narušavanja javnog reda i mira.

Policija je oko 3.30 časova postupila po prijavi da je narušen javni red i mir na drugoj lokaciji u Prijedoru i tom prilikom uhapsila muškarca iz ovog grada zbog tuče i fizičkog napada na štetu drugog muškarca iz Prijedora.

Počiniocu će biti uručen prekršajni nalog.

Prijedor tuča

