PU Prijedor: Tri lica povrijeđena u tuči ispred ugostiteljskog objekta

Tri lica povrijeđena su u tuči ispred ugostiteljskog objekta u Prijedoru u kojoj je učestvovalo više muškaraca i žena, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.
Pripadnici Uprave intervenisali su po ovoj prijavi noćas oko 2.00 časa.
Pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Prijedor policijski službenici preduzimaju mjere na utvrđivanju okolnosti prijavljenog narušavanja javnog reda i mira.
Policija je oko 3.30 časova postupila po prijavi da je narušen javni red i mir na drugoj lokaciji u Prijedoru i tom prilikom uhapsila muškarca iz ovog grada zbog tuče i fizičkog napada na štetu drugog muškarca iz Prijedora.
Počiniocu će biti uručen prekršajni nalog.