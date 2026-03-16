"Ovo nije naš rat": NATO ostavio Ameriku na cjedilu

Njemačka je odgovorila na pozive američkog predsjednika Donalda Trampa da pomogne u održavanju neprekidnih brodskih puteva u Ormuskom moreuzu. Iz Berlina jasno poručuju da rat u Iranu nije rat NATO saveza i da oni "nemaju ništa sa tim".

Američki lider Donald Tramp iznio je jutros prijetnju NATO, rekavši da bi se Alijansa ogla suočiti sa "veoma lošom budućnošću". Međutim, njemačka vlada je uprkos tome ponovila da neće učestvovati ni u kakvim aktivnostima u Ormuskom moreuzu.

"Učešće nije razmatrano prije ovog rata i ne razmatra se sada", rekao je portparol Vlade Njemačke.

Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful je jutros, po dolasku u Brisel, takođe rekao novinarima da ne vidi ulogu članica NATO u Ormuskom moreuzu.