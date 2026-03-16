"Ovo nije naš rat": NATO ostavio Ameriku na cjedilu

"Ovo nije naš rat": NATO ostavio Ameriku na cjedilu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Njemačka je odbacila poziv američkog predsjednika Donalda Trampa da pomogne u obezbjeđivanju brodskih puteva u Ormuskom moreuzu, poručivši da rat u Irana nije rat NATO saveza i da Berlin ne razmatra učešće u bilo kakvoj misiji u tom regionu.

NATO odbio trampov poziv za pomoć na Bliskom istoku Izvor: Joseph Sohm/Shutterstock AI Generator/Shutterstock

Njemačka je odgovorila na pozive američkog predsjednika Donalda Trampa da pomogne u održavanju neprekidnih brodskih puteva u Ormuskom moreuzu. Iz Berlina jasno poručuju da rat u Iranu nije rat NATO saveza i da oni "nemaju ništa sa tim".

Američki lider Donald Tramp iznio je jutros prijetnju NATO, rekavši da bi se Alijansa ogla suočiti sa "veoma lošom budućnošću".  Međutim, njemačka vlada je uprkos tome ponovila da neće učestvovati ni u kakvim aktivnostima u Ormuskom moreuzu.

"Učešće nije razmatrano prije ovog rata i ne razmatra se sada", rekao je portparol Vlade Njemačke.

Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful je jutros, po dolasku u Brisel, takođe rekao novinarima da ne vidi ulogu članica NATO u Ormuskom moreuzu.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

