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Horor u Australiji: Ajkula ubila muškarca tokom pecanja

Horor u Australiji: Ajkula ubila muškarca tokom pecanja

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Preminuo muškarac nakon napada ajkule u Australiji.

Horor u Australiji: Ajkula ubila muškarca tokom pecanja Izvor: Screenshot/ Sky News Australia /Shutterstock/Shane Myers Photography

Ajkula duga oko četiri i po metra napala je i ubila muškarca kod Albanija na Zapadu Australije, prenosi "Al Jazeera". Muškarac je lovio ribu podvodnom puškom blizu ostrva Mihaelmas kod grada Albani danas u ranim jutarnjim časovima.

Ovo ostrvo nalazi se na oko 375 kilometara jugoistočno od Perta. Građani su primijetili da je muškarac napadnut i pozvane su odmah hitne službe koje su ga čamcem prevezle do obale.

Ljekari Hitne pomoći su ga spremni čekali na obali i odmah su započeli proces reanimacije. Nažalost, mogli su samo da konstatuju smrt.

Nadležni su nakon ove tragedije odmah izdale upozorenje svim građanima da budu na visokom oprezu u području svih ostrva i da poštuju sve propise o eventualnom zatvaranju plaža. Nadležno ministarstvo sarađuje sa policijom i drugim lokalnim vlastima u istrazi ove tragedije.

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Tagovi

Australija ajkula

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