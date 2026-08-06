Suša u BiH uništava usjeve: Poljoprivrednici očekuju rast cijena hrane

Dugotrajne vrućine i suša već su oštetile usjeve širom BiH. Poljoprivrednici upozoravaju na manje prinose, lošiji kvalitet i moguće poskupljenje hrane.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Visoke temperature koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu već su ostavile ozbiljne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju, a proizvođači upozoravaju da bi se šteta uskoro mogla odraziti i na cijene hrane.

Dugotrajna suša i ekstremne vrućine pogađaju gotovo sve poljoprivredne kulture, od kukuruza i soje do povrća i voća.

Predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Darko Ilić kaže da su posljednjih dana na udaru gotovo svi usjevi.

"Tokom zadnjih četiri-pet dana na udaru su sve kulture - od ratarstva, odnosno kukuruza, suncokreta i soje, pa do povrća, paprike i paradajza. Dolazi do pregorijevanja biljaka, odnosno ta masa lista nije u mogućnosti da zaštiti od ovako ekstremnih temperatura pa dolazi do pregorijevanja plodova".

On upozorava da bi nastavak ovakvih vremenskih prilika mogao dodatno smanjiti prinose i kvalitet proizvoda.

Govoreći o mogućem rastu cijena, Ilić ističe da će na tržište značajno uticati i uvoz.

"Pretpostavke su takve. Međutim, nama cijene diktira uvoz. Slušamo da je i u okruženju situacija slična ili identična, pa je vjerovatno za očekivati".

Slična situacija je i u Federaciji BiH. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH Nedžad Bićo smatra da bi cijene hrane rasle i bez suše, zbog visokih troškova proizvodnje.

"Sjetva se radila po visokim cijenama, inputi su bili katastrofalno skupi. Gorivo, đubriva... Sve će se to u konačnici cjenovno odraziti".

Poljoprivrednik iz Tuzlanskog kantona Enes Hasanović kaže da je dio ovogodišnjeg kukuruza već potpuno uništen.

"Onaj kukuruz koji je posijan u proljeće dobro se drži, ali ovaj koji je posijan poslije tritikalea, od njega nema ništa. Uvrnuo se i neće biti prinosa nikakvog".

Dodaje da je voćarsku proizvodnju dodatno pogodio led.

"Nema kruške ni jabuke koja nije načeta, i sad samo trune".

Hasanović smatra da će kombinacija suše, visokih troškova proizvodnje i rasta cijene goriva neminovno dovesti do poskupljenja.

Na posljedice suše upozorio je i Republički hidrometeorološki zavod u sedmičnom Agro-biltenu, navodeći da će nastavak visokih temperatura bez padavina predstavljati ozbiljan problem za jare usjeve.

Stručnjaci preporučuju redovno navodnjavanje, posebno biljaka sa plitkim korjenovim sistemom, kako bi se ublažile posljedice ekstremnih vremenskih uslova.

Na potrebu hitne reakcije upozorava i predsjednica Udruženja građana "ToPeeR" iz Doboja Snežana Šešlija, koja ističe da su posljedice već vidljive na pijacama.

"Pijačna ponuda je skoro prepolovljena. Ljudi koji prodaju domaće proizvode kažu da je proizvodnja već sada upola manja. Ako se ne obezbijedi voda i ozbiljne mjere zaštite od suše, bojim se da ćemo na jesen platiti veliku cijenu".

Poljoprivrednici upozoravaju da bi, ukoliko se sušni period nastavi i narednih dana, šteta mogla biti još veća, što bi se direktno odrazilo na količinu domaćih proizvoda i njihove cijene u prodaji.

(Mondo/Nezavisne)