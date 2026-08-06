Britanci spavaju u kuhinjama i hotelima zbog vrućina: Traže hitne mjere Vlade

Novo istraživanje pokazalo je da jedan od šest Britanaca zbog velikih vrućina spava u kuhinji, odlazi u hotel ili uzima slobodne dane. Organizacija Citizens Advice traži hitne mjere Vlade.

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Organizacije "Citizens Advice" zahtijeva mjere Vlade zbog ogromne vrućine ljeti i previsokog budžeta za energiju zimi u Velikoj Britaniji.

"Sada se suočavamo sa krizom koja traje tokom cijele godine, gdje loše projektovani stanovi i kuće djeluju kao džinovska toplotna zamka ljeti, a kao kutija za led zimi", rekla je izvršni direktor organizacije Kler Morijarti.

Ona je istakla da Vlada ima priliku da pomogne kroz Plan toplih domova.

"Za previše ljudi, ljetni toplotni talas ne znači uživanje u suncu - to znači biti zarobljen u zagušljivom domu bez kontrole nad temperaturom. Ulaganjem u bolju izolaciju, ventilaciju i nadogradnju toplotne mreže, možemo osigurati da su domovi topliji zimi, a bezbjedniji i hladniji ljeti", navela je ona.

Jedan od šest Britanaca preduzima "drastične mjere" poput spavanja u kuhinji, izostajanja sa posla ili rezervacije hotela kako bi se izborio sa vrućinom, rezultati su istraživanja ove dobrotvorne organizacije.

Studija je otkrila da loše projektovane kuće, koje djeluju kao "toplotne zamke", i visoka cijena rashladne opreme poput klima uređaja čine da se ljudi osjećaju bespomoćno na vrućini.

Milioni ljudi širom Britanije "zarobljeni su u domovima koje ne mogu da ohlade", a gotovo polovina /44 odsto/ smatra da nema osnovnu kontrolu kako bi spriječila pregrijavanje svojih kuća.

Istraživanje je utvrdilo da ljudi preduzimaju različite mjere da se izbore sa vrućinom, uključujući spavanje na nekonvencionalnim mjestima poput kuhinje, bašte ili na balkonu, otvaranje bolovanja, neplaćenog ili plaćenog godišnjeg odsustva ili se sele u hotele.

Daljih četiri miliona je reklo da su morali da koriste improvizovana rješenja poput lijepljenja aluminijumske folije, kartona ili vlažnih čaršava na prozore.

Polovina, odnosno 51 odsto ispitanika, uključujući one koji iznajmljuju privatno i one u socijalnim stanovima - smatra da im nedostaje osnovna kontrola potrebna da spriječe pregrijevanje svojih domova, u poređenju sa 40 odsto vlasnika kuća.

Studija je otkrila da 90.000 potrošača toplotne mreže nije moglo da isključi centralno grijanje čak ni ljeti.

Neimenovani portparol Vlade rekao je da država mijenja pravila i da će sada ljudi prvi put moći da pristupe grantovima za toplotne pumpe vazduh-vazduh, koje mogu da hlade, kao i da zagrijavaju domove.

"Već preduzimamo mjere za jačanje zaštite stanara koji se suočavaju sa opasnim pregrijavanjem i osiguravamo da su nove stambene zgrade projektovane tako da minimiziraju neželjenu toplotu od sunca", rekao je portparol.

U anketi je učestvovalo 2.105 odraslih 1. i 2. jula, prenosi DPA.