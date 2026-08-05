CIK objavio kako će izgledati glasački listići za Opšte izbore 2026. godine

Centralna izborna komisija BiH predstavila je primjere glasačkih listića za Opšte izbore 2026. godine i objasnila kako će izgledati listići za Predsjedništvo BiH i predsjednika Republike Srpske.

Izvor: CIK/Mondo.ba

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) objavila je primjere glasačkih listića koji će biti korišteni na Opštim izborima 2026. godine, kako bi birači na vrijeme mogli da se upoznaju sa njihovim izgledom i načinom glasanja.

Kako je saopšteno, objavljeni su primjeri glasačkih listića za izbor članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.

Iz CIK-a pojašnjavaju da se glasački listić za ove nivoe vlasti sastoji iz dva dijela.

Prvi, A dio, sadrži nazive kandidata i političkih subjekata, dok B dio donosi uputstvo za glasanje.

Izborna komisija podsjeća birače da će njihov glas biti važeći ukoliko pravilno popune glasački listić, odnosno označe kandidata popunjavanjem kružića pored njegovog imena.

Objavljivanjem primjera glasačkih listića CIK nastoji da građanima olakša proces glasanja i smanji broj nevažećih glasačkih listića na predstojećim Opštim izborima.

Opšti izbori u Bosni i Hercegovini biće održani u nedjelju, 4. oktobra 2026. godine, a građani će birati članove Predsjedništva BiH, poslanike u Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srpske, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, poslanike u Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, kao i zastupnike u skupštinama deset kantona u Federaciji BiH.

Ovogodišnji izbori biće prvi na kojima će širom BiH biti primijenjene nove izborne tehnologije, uključujući elektronsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, s ciljem povećanja transparentnosti i integriteta izbornog procesa.