Kako će izgledati glasanje na izborima? Šta se mijenja nakon izmjena Izbornog zakona BiH

Građani BiH će na opštim izborima 4. oktobra prvi put glasati po novim pravilima. Uvođenje novih tehnologija donosi i drugačiji način glasanja, pa će birače na glasačkim mjestima dočekati nekoliko važnih novina.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uz skenere za glasačke listiće i elektronsku identifikaciju birača, mijenja se i način popunjavanja glasačkih listića, zbog čega će glasanje izgledati drugačije nego na svim dosadašnjim izborima.

Izmjene Izbornog zakona BiH, kojima su uvedene nove tehnologije, nametnuo je u martu 2024. godine tadašnji visoki predstavnik Kristijan Šmit. Nakon pilot-projekata na lokalnim izborima 2024. godine, ove tehnologije prvi put će biti primijenjene na svim biračkim mjestima u BiH.

Šta će biti drugačije?

Najveća promjena odnosi se na izbor poslanika i odbornika.

Umjesto dosadašnjeg jednog glasačkog listića, birači će dobiti dva. Prvi će sadržavati nazive političkih stranaka i liste kandidata i služiće kao pomoć pri izboru. Drugi, formata A4, biće glasački listić koji će se skenirati i brojati.

Na njemu će birači popunjavati kružiće ispred političke stranke i kandidata kojima daju glas. Za razliku od ranijih izbora, kada se glas najčešće označavao znakom "X", sada se preporučuje da kružić bude potpuno ispunjen, odnosno obojen, kako bi ga skener mogao pravilno očitati.

Glasački listić za izbor člana Predsjedništva BiH neće se značajno razlikovati od dosadašnjeg jer je broj kandidata znatno manji.

Šta su preferencijalni glasovi?

Još jedna važna promjena odnosi se na preferencijalno glasanje.

Ranije su birači mogli dati glas većem broju kandidata sa iste liste, dok sada mogu označiti najviše tri kandidata.

Ti glasovi mogu promijeniti redoslijed kandidata na listi. Kandidat koji osvoji najmanje 20 odsto glasova koje je dobila njegova lista može preskočiti kandidate koji su ispred njega i osvojiti mandat, bez obzira na mjesto na kojem se nalazi.

Zašto je uveden novi listić?

Novi izgled glasačkog listića uveden je zbog primjene skenera.

Klasični listići, na kojima se za pojedine nivoe vlasti nalazi veliki broj kandidata, bili bi preveliki za skeniranje. Zato je CIK prilagodio izgled listića tehnologiji koja će biti korištena na izborima.

Iako će listići biti skenirani odmah nakon glasanja, glasovi će se, prema važećim pravilima, brojati i ručno.

Moguće veće gužve

S obzirom na to da će građani prvi put glasati na novi način, pojedini politički akteri i posmatrači očekuju da će na biračkim mjestima biti potrebno više vremena za glasanje.

Zbog toga nije isključeno ni da će biti više nevažećih listića nego na prethodnim izborima. Na opštim izborima 2022. godine bilo je oko 6,6 odsto nevažećih glasačkih listića, a ostaje da se vidi kako će se novi način glasanja odraziti na taj broj.