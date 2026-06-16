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Potpisan ugovor od 74,5 miliona KM: Stižu skeneri i biometrijska identifikacija na biračka mjesta u BiH

Potpisan ugovor od 74,5 miliona KM: Stižu skeneri i biometrijska identifikacija na biračka mjesta u BiH

Autor Haris Krhalić
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Centralna izborna komisija BiH i kompanija „Smartmatic BH“ potpisali su ugovor vrijedan 74,5 miliona KM za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

Jovan Kalaba i Frans Gunink tokom zvaničnog potpisivanja ugovora u prostorijama CIK BiH. Izvor: CIK BiH

Danas su Jovan Kalaba, predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i  Frans Gunink, direktor “Smartmatic BH”, potpisali ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.

Ukupna vrijednost ugovora s uračunatim PDV-om i popustom iznosi 74.527.455,84 KM.

Predmet potpisanog ugovora je nabavka sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, uključujući sve potrebne komponente: opremu, softver, potrošni materijal, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, skladištenje i distribuciju do nadležnih izbornih organa, s ciljem obezbjeđivanja sigurnog, transparentnog i efikasnog sprovođenja izbora u Bosni i Hercegovini.

Implementacija ugovora odvijaće se u fazama:

  • Faza A se odnosi na isporuku elektronske opreme i edukaciju korisnika opreme,
  • Faza B se odnosi na usluge transporta,
  • Faza C se odnosi na usluge štampanja i pakovanja glasačkih listića.

Pored ostalog, ugovor propisuje obavezu izvršioca da za sav softver koji je namjenski razvijen ili prilagođen za potrebe ovog projekta prenesu sva autorska prava i izvorni kod (Source Code) u isključivo i trajno vlasništvo Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

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