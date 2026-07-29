"Situacija je katastofalna": Dunav na istorijskom minimumu, plovidba ugrožena, ekosistem pred kolapsom

Zbog istorijski niskog vodostaja Dunava i toplotnog talasa, u Vojvodini su ugroženi plovidba i ekosistem, dok u Bačkoj Palanci pregrijana voda i mulj prijete masovnim pomorom ribe.

Izvor: Youtube/RTV Info

Vodostaj na Dunavu bilježi istorijski minimum. Najkritičnije je u Vojvodoni, gotovo na čitavom toku rijeke. Zbog izostanka padavina u slivovima Dunava i Tise, ali i najavljenog toplotnog talasa, očekuje se da će vodostaji nastaviti da opadaju. Uz plovidbu, ugroženi su i biljni i životinjski svijet, a kvalitet vode se pogoršava.

Na plaži omiljenog kupališta Bačke Palanke, skoro niko. Ni kupača, ni pecaroša. Vodostaj toliko nizak, da bi Tikvara mogla da se prepješači, da ne prijeti duboki mulj.

"Trenutna situacija je katastofalna. Jezero je dubine od 0,30 do možda jednog metra, a mulj je sigurno preko tri metra. Ovako nikada nije bilo. Ako se nešto brzo ne preduzme, bojim se da ćemo za mjesec dana skupljati ribu. Voda je pregerijana i sigurno neispravna za kupanje, pojavila se žabokrečina. Ako Dunav ima 26 stepeni, onda Tikvara ima preko 30 stepeni", ističe Igor Zoljaj iz Udruženja sportskih ribolovaca.

Nezvanično, očekuje se vađenje mulja kada poraste nivo vode i brod bude mogao da uplovi u jezero. Ali prognoze kažu da će nivo Dunava kod Bačke Palanke, do nedjelje, sa današnjih -57 opasti za još 10 centimetara.

"Ovo je jedan od dva kanala koji spajaju Dunav i Tikvaru.. Obično ne bih mogao da hodam po njemu, s obzirom na to da bi mi voda bila preko glave.Toliko je suvo da čak ni ova vodomjerna skala, više nema svoju funkciju", dodaje on.

Vodostaj je najniži na ulazu u zemlju kod Bezdana, a zatim i u obližnjem Apatinu, gdje je Dunav u odnosu na juče za 12 centimetara niži, a očekuje se dalji pad. I tamo se planira kopanje.

"Dolazi nam Direkcija za vodne puteve i u saradnji sa njima očekujemo da se radi produbljivanje riječnog dna u celom rukavcu. Tako da su oni juče pristigli u Apatin, stacionirali su svoje bagere i svu potrebnu opremu i čim se steknu uslovi da vodostaj Dunava dozvoljava takve radnje, one će biti sprovedene”, ističe Ljiljana Krec iz Javnog preduzeća "Dunavska obala".

Plovidba nije obustavljena, ali se odvija uz ograničenja, pa brodovi plove sa manje tereta, dok su neki turistički kruzeri skratili ili otkazali putovanja.

“Prošle nedjelje smo imali dva broda koji su bili privezani na pristanu, jer nisu mogli da nastave plovidbu, putnici iskrcani. U jednom trenutku su krenuli i imamo informaciju da su pristali u Iloku i dalje ne mogu da plove”, kaže Jelena Mandarić iz Gradskog zelenila.

Promjena vodostaja uticala je na pogoršanje kvaliteta vode, a prema posljednjim analizama Instituta za javno zdravlje Vojvodine, voda na Štrandu u Novom Sadu svrstana u četvrtu klasu, odnosno ima slab ekološki status. Kupanje je dozvoljeno uz oprez.

Ljiljana Krec iz JP "Dunavska obala" kaže da je izdata preporuka da je obavezno tuširanje nakon kupanja na Štrandu, a da je na građanima da li će preporuku ispoštovati.

Ugrožen je i hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, pa su iz Voda Vojvodine, koji upravljaju kanalom, saopštili da je na pojedinim dionicama navodnjavanje privremeno obustavljeno i dodaju da ukljanjaju nanose mulja u peska na ulazima u kanale.

(RTS/MONDO)