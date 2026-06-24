Apel Civilne zaštite pred sezonu kupanja: Odgovornost na vodi spasava živote

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske pozvala je građane na maksimalnu odgovornost tokom predstojeće ljetne sezone kako bi se na rijekama, jezerima i bazenima izbjegle tragedije i slučajevi utapanja.

Izvor: Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske

Iz ove institucije naglašavaju da je bezbjednost na vodi zajednička odgovornost nadležnih institucija, upravljača kupališta i samih posjetilaca, te upozoravaju da su nesreće najčešće direktna posljedica nepažnje, precjenjivanja ličnih plivačkih sposobnosti i kupanja na neuređenim i neobezbijeđenim lokacijama.

Iz Civilne zaštite apeluju da građani koriste isključivo uređena i obilježena kupališta koja imaju obezbijeđenu spasilačku službu, uz obavezno poštovanje svih istaknutih pravila i upozorenja na tim lokacijama. Posebno upozoravaju da se kupanje u blizini brana, mostova, virova i drugih opasnih djelova vodotokova mora u potpunosti izbjegavati, baš kao i skakanje u vodu na nepoznatim mjestima.

"Posebnu pažnju treba posvetiti bezbjednosti djece, koja ni u jednom trenutku ne smiju biti bez nadzora odraslih", poručuju iz RUCZ.

Takođe, iz Civilne zaštite ističu da je strogo zabranjeno ulaziti u vodu pod dejstvom alkohola, psihoaktivnih supstanci ili lijekova koji mogu uticati na sposobnost rasuđivanja i reagovanja, jer to drastično povećava rizik od nesreća.

Građanima se savjetuje da uvijek budu svjesni vremenskih prilika i da ni u kom slučaju ne borave u vodi tokom nevremena, grmljavine ili naglog rasta vodostaja, poštujući pritom uputstva spasilaca i redarskih službi.

Podsjećajući upravljače kupališta na njihovu zakonsku obavezu da obezbijede sigurne uslove za boravak svih posjetilaca, iz Civilne zaštite najavljuju da će u saradnji sa drugim nadležnim službama nastaviti da prate stanje na terenu.

"Apelujemo na sve građane da odgovornim ponašanjem doprinesu sopstvenoj bezbjednosti i bezbjednosti drugih, kako bi ljetna sezona protekla bez nesreća i tragičnih posljedica", zaključuje se u saopštenju.