Ponegdje moguće prolazno osvježenje: I danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni

U svim dijelovima BiH danas će biti veoma toplo, uz prolaznu oblačnost, a na istoku povremeno sa slabom kišom.

Izvor: Dušan Volaš - Mondo

Maksimalna temperatura vazduha biće od 28 do 35 stepeni Celzijusovih.

Sredinom dana očekuje se razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, ponegdje uz prolaznu kišu i pljusak sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Pri jačim pljuskovima biće i jakih udara vjetra. Uveče će biti vedro.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, u Hercegovini umjerena i jaka bura.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija redovno, a iz Auto-moto saveza vozačima savjetuju da putuju u ranim jutranjim ili kasnim poslijepodnevim časovima zbog visoke dnevne temperature.

Režim saobraćaja je izmijenjen i na dijelu magistralnog puta Bijeljina dva - Glavičice zbog radova na izgradnji trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni Osnovne škole "Jovan Dučić" u Patkovači.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnom putu Klašnice dva - Šargovac, kao

i na magistralnom putu Crkvina-Modriča.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Vršani - Bijeljina jedan zbog radova na proširenju mosta.

Trenutno se izvode radovi na rekonstrukciji i dogradnji mosta preko Majevičkog kanala, na samom ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog.

Na dijelu magistralnog puta Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci od 7.00 do 15.00 časova dolaziće do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta.

Na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

Nastavljeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, osim za vozila lokalnog stanovništva i hitnih službi.

Na magistralnom putu Čelinac - Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na dionici regionalnog puta Ukrina-Klupe u toku je izgradnja mosta preko rijeke Ukrine zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka gdje se saobraćaj odvija usporeno.

Zbog izvođenja radova na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim saobraćaja do 7. jula.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na kamenolomu Han-Derventa, na magistralnom putu na granici Republika Srpska/FBiH Lapišnica-LJubogošta u mjestu Han Dervneta doći će do obustave saobraćaja zbog bušačko minerskih radova.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac - Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom, kao i u mjestu Donja Paležnica na regionalnom putu Bušletić-Zelinja zbog odrona.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište.

U FBiH danas je zbog održavanja manifestacije "Sveti Ivo" do 16.00 časova zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce - Crna Rijeka.

Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce - Mrkonjić Grad - Banjaluka i Travnik - Kneževo - Banjaluka.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva, u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, te se vozila preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prelazima BiH jutros zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a prelaz Karakaj za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.