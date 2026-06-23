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"Vodovod" o restrikcijama u prigradskim naseljima: Voda će se isporučivati naizmjenično parnim i neparnim danima

"Vodovod" o restrikcijama u prigradskim naseljima: Voda će se isporučivati naizmjenično parnim i neparnim danima

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Iz banjalučkog preduzeća "Vodovod" saopštilo je da će, radi očuvanja stabilnosti vodosnabdijevanja, biti primijenjen plan kontrolisane isporuke vode za naselja koja se snabdijevaju iz rezervoara "Prijakovci" i "Ramići".

"Vodovod" o restrikcijama u Banjaluci Izvor: Sergei Gorin/Shutterstock

Parnim danima od 8.00 do 18.00 časova, odnosno dok bude vode u rezervoaru, biće isporučivana potrošačima koji se snabdijevaju iz rezervoara "Prijakovci", a to su naselja Barlovci, dio Dragočaja, dio Ramića i dio Prijakovaca.

Neparnim danima u istom periodu, odnosno dok bude raspoloživih količina vode u rezervoaru, biće isporučivana potrošačima koji se snabdijevaju iz rezervoara "Ramići", a to su naselja Potkozarje, Piskavica, Verići, Mišin Han i Prijakovci.

Od 18.00 do 8.00 časova neće biti isporuke vode, jer će se u tom vremenu vršiti akumulacija vode u rezervoarima kako bi se obezbijedili uslovi za naredni ciklus snabdijevanja.

Iz ovog preduzeća mole potrošače za razumijevanje i apeluju da se voda racionalno troši kako bi raspoložive količine bile što ravnomjernije raspoređene i dostupne svim korisnicima.

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Tagovi

vodovod Banjaluka voda

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