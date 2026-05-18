Agencija objavila novu listu: U BiH registrovano 88 prirodnih mineralnih i izvorskih voda

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Na ažuriranoj Listi priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH upisano ih je 88, od kojih je 40 prirodnih mineralnih voda i 48 prirodnih izvorskih voda, dok se na Listi stonih voda u BiH nalazi njih 13, objavila je Agencija za bezbjednost hrane

shutterstock_2497965075.jpg Izvor: Shutterstock

Iz Agencije ističu da su sve prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koje se stavljaju na tržište BiH u skladu sa Uredbom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, te moraju biti priznate i imati Odluku o priznavanju koju izdaje ova institucija, nakon postupka priznavanja.

Postupak priznavanja sprovodi Komisija za priznavanje prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stonih voda u BiH, koju imenuje Savjet ministara.

Uslovi za priznavanje prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda su zdravstvena ispravnost, odgovarajuća organoleptička svojstva, ispunjavanje zahtjeva geoloških, hidroloških, fizičkih, fizičko-hemijskih i hemijskih ispitivanja, mikrobioloških ispitivanja na izvoru, i farmakoloških, fizioloških i kliničkih ispitivanja.

Subjekat u poslovanju sa hranom kojem je izdato Rješenje o priznavanju prirodne mineralne ili prirodne izvorske vode dužan je da najmanje jednom godišnje, prije flaširanja, o svom trošku, izvrši provjeru usklađenosti vode koju eksploatiše sa propisanim zahtjevima u dijelu koji se odnosi na mikrobiološka i fizičko-hemijska svojstva propisana Uredbom.

Pored toga, Uredbom su propisane i zvanične kontrole koje sprovode nadležni inspekcijski organi. 

(Srna)

