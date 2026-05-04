Otkrivene koliformne bakterije: Neispravna voda na više izvorišta u Banjaluci

Zdravstvena inspekcija Odjeljenja za inspekcijske poslove grada Banjaluka, zajedno sa radnicima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske uzela je, proteklih dana, uzorke vode na javnim česmama u Banjaluci.

"Voda sa izvorišta ''Zmajevac'' i ''Dubočaj'' na Banj brdu, te izvorišta ''Zelena 1'' u Mjesnoj zajednici Oblićevo je neispravna zbog prisustva koliformnih bakterija", rekli su u Gradskoj upravi za "Glas Srpske"

Istakli su da je voda sa izvorišta Rajnerovo vrelo na Banj brdu i "Zelena 2" u naselju Obilićevo ispravna. Napominju da je česma koja se nalazi u sklopu plaže Abacija priključena na gradski javni vodovod, te je samim tim voda takođe ispravna.

