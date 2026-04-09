Da li je čaša vode od juče i dalje dobra za piće? Nutricionista otkriva pijemo li leglo bakterija ili se hidriramo

Voda ostavljena od prethodnog dana može ujutru da nas lijepo hidrira ili obezbedi stomačne probleme. Sve zavisi od jedne stvari.

Stručnjaci upozoravaju da, čak i naizgled čista voda, može da postane opasnost za zdravlje ako predugo stoji na sobnoj temperaturi. Kristin Smit, nutricionistkinja, priznaje da se i sama drži jednostavnog pravila - vodu iz čaše popije najkasnije u roku od 12 sati.

"Za to vrijeme, voda je pogodna za piće, pod uslovom da nije bila izložena zagađenju i da nije stajala otkrivena", naglašava Smit.

Po njenom mišljenju, čak i ako voda odstoji cijelu noć, može da se popije, pod uslovom da je ostala čista.

Slično misli i mikrobiolog Džejson Tetro. I on navodi 12 sati kao granicu bezbjednosti. Zanimljivo je da, prema njegovim riječima, potencijalni problem ne predstavlja samo vazduh, već i voda iz česme.

"Istraživanja pokazuju da se u vodi za piće koncentracija bakterija povećava tokom noći, što se posebno odnosi na retko korišćene česme. U prvih 12 sati nema dovoljno hranljivih materija da bi bakterije počele da se razmnožavaju. Nakon tog vremena već se pojavljuje hrana koja omogućava njihov rast", objašnjava Tetro.

Dovoljan je jedan dan da voda postane leglo bakterija

Šta to znači u praksi? Ako pijete vodu od prethodne večeri, vjerovatno se ništa neće desiti. Međutim, ako voda stoji cijeli dan, čak i ako koristite filter, bolje je da sipate svježu. U suprotnom rizikujete stomačne tegobe.

"Voda koja stoji jedan dan, postaje odlično okruženje za bakterije", upozorava Tetro.

Zato stručnjaci preporučuju da ne rizikujete, već da uzimate svežu vodu. Još veći oprez potreban je kada vodu delite s drugom osobom. Kako primećuje Huff Post, kada neko pije direktno iz flaše ili čaše, bakterije iz usta mogu brzo da se prenesu u tečnost i počnu da se razmnožavaju.

"Najbolje je da sve popijete odmah i bacite flašu, naročito ako je delite s drugom osobom", savjetuje Smit.

Voda u flašama bezbjednija, ali ne zauvijek

Malo više vremena daje nam voda u flašama. Njen sastav i ambalaža trebalo bi da koče razvoj bakterija duže od jednog dana. Ipak, i ovde važi pravilo zdravog razuma.

"Ako vam je jedina opcija flaša vode koja stoji cijeli dan, daleko je bolje da je popijete nego da dozvolite dehidraciju", naglašava Smit.

Zaključak? Voda je osnova zdravlja, ali samo kada je svježa. Ako imate sumnje, ne rizikujte. Prospite staru vodu i uzmite novu.

