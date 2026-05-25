Domaći sladoled od narandže i grčkog jogurta: Osvježavajući desert koji podsjeća na djetinjstvo

Pripremite osvježavajući domaći sladoled od narandže i grčkog jogurta, savršen za tople dane. Uživajte u ukusu djetinjstva uz jednostavan recept.
Ako volite lagane i osvježavajuće poslastice, ovaj domaći sladoled od narandže i grčkog jogurta biće pravo otkriće za vas.
Spoj sočne narandže, kremastog jogurta i blage note vanile daje ukus koji podsjeća na stare ledene poslastice iz djetinjstva. Priprema je jednostavna, a rezultat je lagan, voćni desert savršen za tople dane.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: ledeni desert
Porcije/Količina: 2 porcije
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 3 do 4 sata zamrzavanja
Ukupno vrijeme pripreme: oko 4 sata
Težina: lako
Sastojci:
- 1 velika narandža
- 1/2 šolje grčkog jogurta
- 1/2 kašičice ekstrakta vanile
- 1 do 3 kašike meda, po ukusu
- 1/4 šolje mlijeka
Priprema:
1. korak: Priprema narandže
Narandžu oljuštite oštrim nožem tako da uklonite i bijeli dio kore. Isjecite je na manje komade kako bi se lakše izmiksala.
možete dodati malo rendane kore narandže, ali samo narandžasti dio bez bijele opne.
2. korak: Blendanje
Komade narandže ubacite u blender i miksajte dok ne dobijete gustu voćnu kašu.
3. korak: Dodavanje ostalih sastojaka
Dodajte grčki jogurt, mlijeko, vanilu i med. Sve zajedno kratko blendajte dok smjesa ne postane potpuno glatka i kremasta. Ukoliko postite u galeriji ispod pogledajte čime možete da zamijenite mliječne proizvode.
4. korak: Zamrzavanje
Gotovu smjesu sipajte u posudu ili kalupe za sladoled i stavite u zamrzivač na nekoliko sati, dok se potpuno ne stegne.
5. korak: Serviranje
Prije služenja ostavite desert nekoliko minuta na sobnoj temperaturi kako bi tekstura postala kremastija i lakša za serviranje.
(Stvar ukusa/Mondo)