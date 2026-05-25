Domaći sladoled od narandže i grčkog jogurta: Osvježavajući desert koji podsjeća na djetinjstvo

Pripremite osvježavajući domaći sladoled od narandže i grčkog jogurta, savršen za tople dane. Uživajte u ukusu djetinjstva uz jednostavan recept.

Ako volite lagane i osvježavajuće poslastice, ovaj domaći sladoled od narandže i grčkog jogurta biće pravo otkriće za vas.

Spoj sočne narandže, kremastog jogurta i blage note vanile daje ukus koji podsjeća na stare ledene poslastice iz djetinjstva. Priprema je jednostavna, a rezultat je lagan, voćni desert savršen za tople dane.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: ledeni desert

Porcije/Količina: 2 porcije

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 3 do 4 sata zamrzavanja

Ukupno vrijeme pripreme: oko 4 sata

Težina: lako

Sastojci:

1 velika narandža

1/2 šolje grčkog jogurta

1/2 kašičice ekstrakta vanile

1 do 3 kašike meda, po ukusu

1/4 šolje mlijeka

Priprema:

1. korak: Priprema narandže

Narandžu oljuštite oštrim nožem tako da uklonite i bijeli dio kore. Isjecite je na manje komade kako bi se lakše izmiksala.

Za intenzivniji miris možete dodati malo rendane kore narandže, ali samo narandžasti dio bez bijele opne.

2. korak: Blendanje

Komade narandže ubacite u blender i miksajte dok ne dobijete gustu voćnu kašu.

3. korak: Dodavanje ostalih sastojaka

Dodajte grčki jogurt, mlijeko, vanilu i med. Sve zajedno kratko blendajte dok smjesa ne postane potpuno glatka i kremasta. Ukoliko postite u galeriji ispod pogledajte čime možete da zamijenite mliječne proizvode.

4. korak: Zamrzavanje

Gotovu smjesu sipajte u posudu ili kalupe za sladoled i stavite u zamrzivač na nekoliko sati, dok se potpuno ne stegne.

5. korak: Serviranje

Prije služenja ostavite desert nekoliko minuta na sobnoj temperaturi kako bi tekstura postala kremastija i lakša za serviranje.

(Stvar ukusa/Mondo)