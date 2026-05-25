Mašina pere duže nego što pokazuje? Ovih nekoliko stvari rješava problem "zamrzavanja"

Produženo trajanje pranja najčešće je posljedica preopterećenog bubnja mašine za veš. Međutim, postoje i manje očigledni razlozi kojih mnogi nisu svjesni.

Savremene mašine za veš prikazuju okvirno vrijeme trajanja pranja, koje tokom ciklusa može znatno da se produži. Mnogi korisnici primjećuju da se program "zaglavi" na posljednjim minutima ili traje duže nego što pokazuje displej. Postoji više razloga zašto se ovo dešava, a mnoge probleme možete da riješite sami.

Dugo trajanje pranja ima konkretne uzroke

Elektronika u novim mašinama stalno analizira parametre pranja, kao što su težina veša, količina pjene, temperatura vode, balans bubnja i brzina izbacivanja vode. Na osnovu toga, program se automatski skraćuje ili produžava. Problem nastaje kada ciklus redovno traje nekoliko desetina minuta duže, a tajmer se zaustavi na 1-10 minuta do kraja.

Preopterećen bubanj

Jedan od najčešćih razloga produženog pranja jeste prepunjen bubanj ili neravnomjerno raspoređen veš. U takvoj situaciji veš mašina pokušava da izbalansira sadržaj prije centrifuge, što dovodi do ponavljanja okretanja bubnja, smanjenja brzine centrifuge i produženja programa.

Ovo se posebno često dešava kod pranja peškira, posteljine, ćebadi ili pojedinačnih teških stvari, poput duksa ili prostirke. Da biste izbjegli problem, nemojte da punite bubanj do kraja. Ostavite oko trećine slobodnog prostora i kombinujte velike i male komade odjeće. Izbjegavajte pranje samo jednog teškog komada tekstila.

Previše praška i pjene

Moderne mašine imaju senzore za pjenu koji prepoznaju njen višak i automatski produžavaju program dodavanjem ispiranja i usporavanjem centrifuge. Simptomi su velika količina pjene u bubnju, dugo ispiranje i iznenadno produženje vremena za nekoliko ili čak nekoliko desetina minuta.

Rješenje je korišćenje manje količine praška nego što preporučuje proizvođač.

Problemi sa izbacivanjem vode

Produžen ciklus može biti posljedica sporog izbacivanja vode. Najčešći uzroci su zapušen filter, začepljen odvod, prljava pumpa ili savijeno odvodno crijevo. Problem se manifestuje zaustavljanjem tajmera pri kraju programa i dugim ispiranjem.

Redovno čistite filter pumpe (na svaka 2-3 mjeseca), provjeravajte odvodno crijevo i uklanjajte nečistoće poput novčića, dlaka i naslaga.

Nizak pritisak vode

Mašini je potreban odgovarajući pritisak vode kako bi u određenom vremenu napunila bubanj. Ako punjenje traje predugo, program će se automatski produžiti. Uzrok može biti djelimično zatvoren ventil, zapušena mrežica na dovodu ili slab pritisak u instalacijama.

Provjerite da li je ventil potpuno otvoren, očistite mrežicu i provjerite pritisak vode na drugim slavinama.

Dugo zagreijavanje vode

Mašina neće preći na sljedeću fazu dok ne dostigne zadatu temperaturu. Ako je grijač prekriven kamencem, voda veoma hladna ili senzor temperature ne radi pravilno, vrijeme pranja može značajno da se produži.

Znaci ovog problema su dugo "zadržavanje" programa na početku ciklusa i hladno staklo na vratima mašine. Redovno uklanjajte kamenac i povremeno uključite pranje na visokoj temperaturi (60-90 stepeni).

Automatski sistemi za uštedu energije

Mnoge moderne mašine dinamički mijenjaju trajanje pranja kako bi uštedjele energiju, bolje isprale veš i zaštitile tkanine. Program može da produži zagrijavanje vode, smanji temperaturu ili uspori okretanje bubnja. Tako je potrošnja struje manja, ali ciklus traje duže.

Ako vam je važno da pranje traje kraće, koristite programe Turbo, Speed ili Time Save, birajte kraće cikluse za manje količine veša i izbjegavajte ECO režim.

Neiznivelisana mašina

Ako mašina stoji ukrivo, bubanj proizvodi vibracije, a elektronika pokušava da stabilizuje sadržaj, što dovodi do ponavljanja centrifuge i dužeg trajanja programa.

Izravnajte uređaj, podesite nožice i provjerite stabilnost poda.

Prljavi senzori i naslage u mašini

Naslage deterdženta i kamenca mogu da poremete rad senzora za pjenu, težinu veša ili nivo vode. Redovno čistite fioku za deterdžent, ostavljajte vrata mašine otvorena nakon pranja, jednom mjesečno uključite prazno pranje za čišćenje i nemojte da perete isključivo na niskim temperaturama.

Kvar elektronike ili senzora

Ako se vrijeme pranja ekstremno produžava, mašina se "zamrzava", pojavljuju se poruke o grešci ili program traje čak 4-5 sati, moguće je da su oštećeni upravljački modul, senzor nivoa vode, senzor temperature, pumpa ili motor.

Pokušajte da resetujete uređaj tako što ćete ga isključiti iz struje na 10-30 sekundi, provjerite kodove grešaka u uputstvu i po potrebi kontaktirajte servis.

Zašto mašina "stoji" na jednom minutu do kraja?

To je čest problem koji obično znači da mašina i dalje pokušava da izbalansira veš, ne može pravilno da odradi centrifugu ili još nije izbacila svu vodu. Elektronika neće završiti program dok ne procijeni da je veš bezbjedno centrifugiran i da je voda potpuno uklonjena.

