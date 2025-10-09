logo
Dio veš-mašine koji svi zaboravljaju da operu: Zbog njega vam odjeća neprijatno miriše, evo kako da ga očistite

Dio veš-mašine koji svi zaboravljaju da operu: Zbog njega vam odjeća neprijatno miriše, evo kako da ga očistite

Da li redovno perete veš-mašinu? I da li očistite sve njene dijelove?

Dio mašine zbog kojeg smrdi veš Izvor: Shutterstock

Veš-mašina je jedan od najvažnijih kućnih aparata, ali postoji jedan njen dio koji mnogi zaboravljaju da redovno održavaju - gumeni zaptivač oko vrata, koga još zovu i guma ili manžetna.

Bez obzira na to da li imate mašinu sa prednjim ili gornjim punjenjem, ovaj fleksibilni gumeni prsten služi je tu da spreči curenje vode tokom pranja. Međutim, upravo tu se zadržavaju voda, deterdžent i prljavština, što može dovesti do razvoja buđi i neprijatnih mirisa.

Ako primijetite da vam "čisto" rublje ima ustajao miris, vrijeme je da provjerite gumu. U naborima ovog zaptivača često se skupljaju plijesni, naročito ako mašinu držite zatvorenu.

Kako da očistite gumu na veš-mašini

Potrebno vam je:

  • topla voda
  • destilovano bijelo sirće
  • mikrofiber krpa ili sunđer
  • stara četkica za zube ili mala četka sa najlonskim vlaknima
  • suva mikrofiber krpa
Izvor: Shutterstock

Postupak:

1. Pomješajte jednake dijelove tople vode i bijelog sirćeta u maloj posudi.

2. Umočite krpu ili sunđer u rastvor i pažljivo prebrišite sve ivice, nabore i spojeve gumenog zaptivača.

3. Prstima pažljivo razmaknite gumu kako biste došli do skrivenih delova.

4. Za teže dostupna mjesta koristite četkicu za zube ili malu najlonski četku, takođe natopljenu u rastvor.

5. Na kraju, sve dobro prebrišite suvom mikrofiber krpom, kako bi zaptivač ostao potpuno suv.

Da biste spriječili nastajanje buđi i neprijatne mirise na odjeći, nakon svakog pranja, obrišite gumeni zaptivač suvom krpom. Ostavite vrata veš-mašine i fioku za deterdžent otvorene kako bi se unutrašnjost osušila na vazduhu. Redovno, barem jednom mjesečno, ponovite dubinsko čišćenje sirćetom. 

