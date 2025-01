Promijenite jednu postavku na veš mašini: Ovo je ogromna ušteda za vaš novčanik

Najpopularnija opcija pranja može da vam uštedi novac.

Većina nas ne pridaje veliki značaj radu mašine za pranje veša. Najčešće biramo jedan, dobro poznati program i uključujemo uređaj. Standardno sve peremo na programu za 40 stepeni. Međutim, ispostavilo se da to nema nikakvu svrhu i da samo trošimo našu energiju i novac. Većinu odjeće je bolje prati na nižoj temperaturi vode. Uštede mogu da budu ogromne!

Pametan trik da smanjite svoje račune

Stručnjaci vas podstiču da razvijete nove navike i podesite mašinu za pranje veša na nižu temperaturu. Čak i tako mala promjena može da dovede do značajnih ušteda. Vaša odjeća će vam takođe biti zahvalna što ste je oprali u hladnijoj vodi. Ovo je mnogo bolja opcija da se vlakna tkanine i boja duže održe u dobrom stanju. Postoji još jedna prednost - ekologija. Kako objašnjavaju stručnjaci, čak 10 stepeni Celzijusa manje može da znači čak 40 odsto ušteđene struje tokom pranja.

Ako temperaturu pranja spustite na 20 stepeni C, možete da dobijete još više, do 66 odsto štednje. Zaista, ne mora svako pranje da se obavlja vrelom ili skoro ključalom vodom. Temperatura od 20 stepeni Celzijusa je korisna za vašu odjeću i njenu izdržljivost. Naravno, to ne znači da ćete apsolutno sve oprati u mlakoj ili hladnoj vodi, ali uključivanje mašine za pranje veša na istoj temperaturi svaki put je pravi gubitak.

Šta oprati na visokoj temperaturi?

U nekim slučajevima niske temperature mogu da budu nedovoljne. Kada je bolje povećati temperaturu u mašini za pranje veša? Prije svega, u slučaju veša koje zahtijeva veće higijenske mjere. To uključuje dječije stvari, posteljinu i peškire. Preporučljivo je da ih perete i na 60 stepeni Celzijusa, ako tkanina to dozvoljava.

Drugi slučaj koji zahtijeva višu temperaturu vode je borba protiv mrlja. One rijetko nestaju kada se operu u mlakoj ili hladnoj vodi. Nažalost, ni visoka temperatura ne garantuje uspjeh, pa prije nego što bacite odjeću sa teško odstranjivom prljavštinom u mašinu za pranje veša, pokušajte da mrlju operete ručno ili da odjeću potopite sredstvima za uklanjanje fleka u domaćinstvu ili u vodi sa odgovarajućim deterdžentom. Običan sapun za uklanjanje mrlja iz apoteke koji se nanosi lokalno, djeluje odlično za uklanjanje većine mrlja.

