Kako da uštedite gorivo i produžite životni vijek motora: Ovo su stvari koje vozači treba da izbjegavaju

Evo kako da trošite znatno manje goriva i sačuvate vaš motor na automobilu.

Vožnja u saobraćajnim gužvama i zaglavljivanje u saobraćaju nije samo frustrirajuće, već može ozbiljno uticati na potrošnju goriva, što može značiti veće troškove na vašem računu na kraju mjeseca.

Međutim, postoji jednostavan način da se smanji ova potrošnja, a većina modernih automobila nudi rešenje koje mnogi vozači previđaju. U nastavku se nalaze savjeti kako možete uštedjeti gorivo i produžiti vijek trajanja vašeg motora uz nekoliko jednostavnih savjeta.

Prilikom vožnje kroz grad, motor troši prosječno oko 0,8 litara goriva na sat. Ali to nije sve, čim se nađete u saobraćaju ili na autoputu, potrošnja goriva može drastično da se poveća. Na primjer, kada se zaglavite u saobraćajnim gužvama, potrošnja može skočiti i do 175 procenata. A ako se nađete u situaciji da vam se motor ugasi na autoputu, to može povećati potrošnju goriva i do 90 odsto.

Iz ovih razloga, vozači mogu imati ozbiljne troškove goriva samo stojeći u saobraćaju dok ne pomeraju automobil. Zanimljivo je da potrošnja goriva ne zavisi samo od vožnje, već i od toga da li stojite u mjestu sa upaljenim motorom.

Kako uštedjeti na gorivu?

Jedan od najjednostavnijih načina za uštedu goriva bez potrebe za promenom stila vožnje je korišćenje satelitske navigacije. Naime, mnogi automobili sada dolaze sa navigacionim sistemima koji prepoznaju saobraćajne gužve i nezgode na putu, i nude alternativne rute. Korišćenjem navigacije sa ažuriranim informacijama, možete izbjeći saobraćajne gužve i nepotrebnu potrošnju goriva.

Stručnjaci savjetuju da uvijek unaprijed isplanirate rutu i ​​unesete adresu u navigacioni sistem prije nego što krenete na put. Ovo će izbjeći nepotrebnu kilometražu i potrošnju goriva koja nastaje vožnjom u krugovima. Prema podacima, prosječan automobil u saobraćajnoj gužvi može da potroši i do dva litra goriva na sat, dok je uz ažurirane informacije moguće izbjeći takvu situaciju.

Jedan od najčešćih, a često i zanemarenih, razloga za povećanu potrošnju goriva je stajanje sa upaljenim motorom. Čak i kada motor radi u praznom hodu, troši oko 0,8 litara goriva na sat. Iako se može činiti da nepokretanje automobila ne može imati veliki uticaj, to će na kraju povećati vaše troškove goriva. Pored toga, stručnjaci upozoravaju da stalno držanje motora u praznom hodu nije samo rasipanje goriva, već i povećava habanje dijelova motora. Naime, ulje u motoru se povlači iz klipova i cilindara, što može smanjiti vijek trajanja vašeg motora i povećati potrebu za održavanjem.

Dakle, iako može biti primamljivo ostaviti motor upaljen u saobraćajnoj gužvi ili na semaforu, dugoročno gledano, to je loše i za vaš novčanik i za zdravlje vašeg vozila. Jedan od ključnih savjeta stručnjaka je da vozite polako dok se motor zagrijava, umjesto da ga nepotrebno opterećujete. Ovo ne samo da će smanjiti troškove goriva, već će i smanjiti opterećenje motora i produžiti njegov vijek trajanja. Uzimajući u obzir sve ove informacije, očigledno je da male promjene u vašem stilu vožnje mogu imati značajan uticaj na ukupnu potrošnju goriva, ali i na vek trajanja vašeg automobila.

Vožnja umjerenim tempom, izbjegavanje nepotrebnih zaustavljanja sa upaljenim motorom, kao i korišćenje satelitske navigacije za pronalaženje optimalnih ruta, mogu vam pomoći da uštedite gorivo i novac.

