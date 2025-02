Dvije stvari obavezno provjerite prije kupovine polovnog automobila

Kada kupujete polovni automobil, postoje načini za provjeru vozila i bez stručnog lica. Ako primijetite probleme koje i laik može da vidi, odustanite od tog automobila koliko god da vam se dopada.

Kod nas se i dalje u većini više kupuju polovni automobili nego novi. Međutim, kupovina polovnog vozila postala je prava nauka i svojevrsna lutrija zbog brojnih prevaranata kao i skrivenih mana u samom automobilu koje nisu vidljive golim okom. Rješenje postoji kada razgledate automobil, postoje "trikovi" kako da prepoznate kvar u prvom trenutku i to bez da sa sobom povedete stručno lice.

Kada listate sajtove za polovna vozila i kada pronađete automobil koji vam se dopadne, u toku dogovaranja sastanka, zamolite prodavca da ne pali vozilo prije vašeg dolaska. To svakako možete odmah da provjerite na licu mjesta kada podignete haubu. Ukoliko je motor hladan, to može biti pouzdan znak, ali svakako je to tek prvi korak u cijeloj priči.

Auspuh

Provjera auspuha

Potom zamolite vlasnika da upali automobil, a vi stanite iza i posmatrajte auspuh. Motor koji je redovno održavan i koji se nalazi u dobrom stanju, pali se odmah, bez zadrške i problema. Ukoliko gust crni dim izlazi iz auspuha, to je "alarm" da ima nepravilnosti u njegovom radu i da vas čeka veliko ulaganje u startu ukoliko se odlučite za taj automobil.

Ukoliko primijetite plavičasti dim, to može biti posljedica izgaranja ulja u cilindrima. Nemojte vjerovati prodavcu da "je to normalno" kada dodajete gas jer nije, već je znak da je automobil prešao veliku kilometražu i da motor nije redovno provjeravan zbog čega bi trebalo da odustanete od tog vozila koliko god da vam se dopada.

Motor

Provjera motora

Nakon provjere auspuha, zamolite vlasnika da ostavi upaljen automobil a vi idite do prednjeg dijela automobila, odnosno do haube.

Podignite je i pogledajte motor. Ukoliko se trese i vibrira dok radi "u leru", to je takođe znak neadekvatnog održavanja i novi signal da vas čeka dodatno veliko ulaganje, a tu je i provjera nivoa ulja u motorima.

