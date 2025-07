Recept za originalne italijanske krofnice

Italijanske krofnice su poput zalogajčića, možete da ih jedete posute šećerom u prahu ili prelivom po želji.

Izvor: prt scr / yt / Natashas Kitchen

Sastojci:

120 ml vode

120 ml punomasnog mlijeka

8 kašika putera

1 kašičica šećera

0,25 kašičice soli

125 g univerzalnog brašna

4 velika jajeta, sobne temperature

ulje za prženje

30 g šećera u prahu, za posipanje

Napravite glazuru po želji: Možete da napravite limun ili čokoladnu glazuru. Za limun glazuru potreban vam je sok od 1 limuna i 200 g šećera u prahu. Pomiješajte i prelijte preko krofnica i ostavite da se stegne. Za čoko glazuru otopite 150 ml čokolade za kuvanje na pari i 100 ml mlijeka. Pomiješajte pa prelijte preko krofnica i ostavite da se stegne.

Recept za italijanske krofnice:

Kako biste napravili ove krofne, prvo u velikoj šerpi od 3 litra pomiješajte vodu, mlijeko, puter, šećer i so. Dovedite do ključanja na srednjoj vatri, često miješajući. Sklonite sa vatre i umiješajte brašno. Kada se sve sjedini, vratite šerpu na srednju vatru i neprestano miješajte još 1 do 2 minuta da biste oslobodili višak vlage i djelimično skuvali brašno. Tijesto će izgledati glatko, a na dnu šerpe će se formirati tanak film.

Prebacite tijesto u veliku posudu i mikserom mutite srednjom brzinom 1 minut da se smjesa malo ohladi. Dodajte 4 jajeta, dodajući ih jedno po jedno. Kada se sva jaja sjedine, mutite još jedan minut dok tijesto ne postane glatko. Prebacite tijesto u poslastičarsku posudu sa otvorom od 1,2 cm.

Zagrijte ulje i ubacite tijesto dužine 2,5 cm u vruće ulje, tako da ga brzo siječete dok ga ubacujete u ulje. Pržite ukupno 4-5 minuta, okrećući ih na pola pečenja, a zatim ih prebacite na tanjir obložen papirnim ubrusom da upije višak ulja. Na kraju pospite šećerom u prahu prije serviranja.

(MONDO/Stvar ukusa)