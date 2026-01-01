logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

3 najbolje vježbe brišu bol u gornjem dijelu leđa: Otpuštaju pritisak u vratu i kao da skidaju teret sa ramena

3 najbolje vježbe brišu bol u gornjem dijelu leđa: Otpuštaju pritisak u vratu i kao da skidaju teret sa ramena

Izvor Sensa
0

Ako dugo sjedite i osjećate npetost u ramenima i vratu, ovo su 3 najbolje vježbe protiv bolova u gornjem dijelu leđa.

3 najbolje vježbe protiv bolova u gornjem dijelu leđa Izvor: Shutterstock

Bol u gornjem dijelu leđa često se pojavljuje tiho i neprimjetno. U početku je to blaga zategnutost između lopatica, osećaj težine u ramenima ili nelagodnost koja se javlja nakon dužeg sjedenja. Vremenom, taj pritisak može prerasti u stalni zamor, ograničen pokret ili osjećaj kao da gornji dio tijela nosi preveliki teret.

Ovaj dio leđa svakodnevno trpi mnogo više nego što primijećujemo. Dugotrajno sjedenje, spuštena ramena, plitko disanje i napetost koja se zadržava u tijelu tokom dana ostavljaju trag upravo u gornjem dijelu leđa i oko lopatica. Kako godine prolaze, mišići koji drže kičmu uspravnom mogu oslabiti, a pokret postaje krutiji i oprezniji.

Ipak, bol u gornjem dielu leđa ne mora da postane stalni pratilac. Telo i dalje reaguje na blage, svjesne pokrete koji vraćaju prostor između pršljenova, oslobađaju napetost i poboljšavaju cirkulaciju. Ne traže se teške vježbe niti napor — već pokreti koji smiruju, produžavaju i ponovo povezuju tijelo sa dahom.

U nastavku su tri jednostavne vježbe koje pomažu da se bol u gornjem dielu leđa postepeno smanji, ramena rasterete, a držanje učini lakšim i prirodnijim. Sve se izvode sporo, bez forsiranja i u ritmu koji prija tijelu.

3 najbolje vežbe brišu bol u gornjem delu leđa
Izvor: Shutterstock

Zašto se bol javlja u gornjem dijelu leđa?

Gornji dio leđa je mjesto gdje se nakuplja napetost dana. Kada ramena često idu naprijed, grudni koš se zatvara, a disanje postaje pliće, mišići između lopatica ostaju u produženom, ali neaktivnom položaju. Vremenom gube snagu, dok se napetost "zaključava“ u vratu i ramenima.

Hormonske promene, smanjena fizička aktivnost i duže sjedenje dodatno utiču na ukočenost ovog dijela kičme. Umjesto da se kreće, gornji dio leđa postaje statičan — što često dovodi do bola, peckanja ili osjećaja pritiska.

Blagi pokreti koji otvaraju grudni koš, aktiviraju lopatice i vraćaju dah u gornji dio tijela pomažu da se napetost postepeno oslobodi i da se bol smanji bez agresivnih intervencija.

3 najbolje vežbe brišu bol u gornjem delu leđa
Izvor: Shutterstock

1. Otvaranje grudnog koša i povlačenje lopatica za rasterećenje između ramena

Ova vježba pomaže da se mišići između lopatica ponovo aktiviraju i da se ramena vrate u prirodniji položaj. Posebno prija osobama koje veći dio dana provode sjedeći.

Kako se izvodi:

  • Sjedite ili stanite uspravno, sa opuštenim vratom.
  • Ruke savijte u laktovima i postavite ih uz telo, dlanovi okrenuti ka naprijed.
  • Sa udahom lagano povucite laktove unazad, kao da želite da spojite lopatice.
  • Grudni koš se blago otvara, ali bez zatezanja.
  • Sa izdahom vratite ruke u početni položaj.
  • Ponovite 10–12 puta, polako i svjesno. 
3 najbolje vežbe brišu bol u gornjem delu leđa
Izvor: Shutterstock

Zašto je korisno:

Ovaj pokret aktivira mišiće koji drže ramena stabilnim i rasterećuje pritisak u gornjem dijelu leđa. Kada se lopatice ponovo „probude“, bol se često smanjuje jer tijelo više ne visi napried, već se oslanja na sopstvenu stabilnost.

2. Mačka-krava u sjedećem položaju – nježno razgibavanje gornje kičme

Ovo je prilagođena, blaga verzija poznatog pokreta koja se može raditi i na stolici. Idealan je za dane kada postoji ukočenost ili osjećaj zategnutosti u leđima.

Kako se izvodi:

  • Sjedite na ivicu stolice, stopala stabilno na podu.
  • Ruke položite na koljena.
  • Sa izdahom lagano zaokružite gornji dio leđa, spuštajući bradu ka grudima.
  • Sa udahom polako ispravite kičmu i otvorite grudni koš, pogled blago ka naprijed.
  • Pokret neka bude spor i fluidan.
  • Ponovite 8–10 puta.
3 najbolje vežbe brišu bol u gornjem delu leđa
Izvor: Shutterstock

Zašto je korisno:

Ova vježba vraća pokretljivost gornjoj kičmi, podstiče cirkulaciju i smanjuje osjećaj ukočenosti. Kada se kičma blago kreće u oba pravca, pritisak se raspoređuje ravnomernije, a bol se postepeno smanjuje.

3. Istezanje ruku naprijed uz izdah – oslobađanje napetosti između lopatica

Ova vježba je jednostavna, ali često donosi trenutno olakšanje. Posebno je prijatna kada se u gornjem dijelu leđa osjeća „čvor“ ili duboka napetost.

Kako se izvodi:

  • Sjedite ili stanite uspravno.
  • Ispružite ruke naprijed u visini ramena, dlanovi okrenuti jedan prema drugom.
  • Sa izdahom lagano "odgurnite“ ruke naprijed, kao da želite da proširite prostor između lopatica.
  • Glava ostaje opuštena, vrat bez napetosti.
  • Zadržite 15–20 sekundi uz mirno disanje, pa opustite ruke.
3 najbolje vežbe brišu bol u gornjem delu leđa
Izvor: Shutterstock

Zašto je korisno:

Ovaj pokret produžava mišiće između lopatica i pomaže da se oslobodi duboka napetost. Kada se izvodi uz spor izdah, tijelo dobija signal da može da se opusti, a bol često popušta već nakon nekoliko ponavljanja.

Blagi pokreti koji vraćaju lakoću leđima

Bol u gornjem dijelu leđa često nije znak ozbiljnog problema, već poruka tijela da mu nedostaje pokret i prostor. Ove tri vježbe ne traže snagu, već pažnju. Kada se rade redovno, makar nekoliko minuta dnevno, gornji dio leđa postaje pokretljiviji, ramena lakša, a disanje dublje.
Tijelo se ne oslobađa bola naglo, već postepeno — kroz male, svjesne pokrete koji vraćaju ravnotežu. U toj sporosti krije se prava snaga: leđa koja ponovo nose tijelo bez pritiska i pokret koji se vraća bez bola. 

Pogledajte u našoj galeriji kako se izvodi vježba makaze koja skida stomak:

fitnesshub.rs/ Sensa

Pročitajte još

Tagovi

vježbe fitness

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA