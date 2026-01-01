3 najbolje vježbe brišu bol u gornjem dijelu leđa: Otpuštaju pritisak u vratu i kao da skidaju teret sa ramena

Ako dugo sjedite i osjećate npetost u ramenima i vratu, ovo su 3 najbolje vježbe protiv bolova u gornjem dijelu leđa.

Izvor: Shutterstock

Bol u gornjem dijelu leđa često se pojavljuje tiho i neprimjetno. U početku je to blaga zategnutost između lopatica, osećaj težine u ramenima ili nelagodnost koja se javlja nakon dužeg sjedenja. Vremenom, taj pritisak može prerasti u stalni zamor, ograničen pokret ili osjećaj kao da gornji dio tijela nosi preveliki teret.

Ovaj dio leđa svakodnevno trpi mnogo više nego što primijećujemo. Dugotrajno sjedenje, spuštena ramena, plitko disanje i napetost koja se zadržava u tijelu tokom dana ostavljaju trag upravo u gornjem dijelu leđa i oko lopatica. Kako godine prolaze, mišići koji drže kičmu uspravnom mogu oslabiti, a pokret postaje krutiji i oprezniji.

Ipak, bol u gornjem dielu leđa ne mora da postane stalni pratilac. Telo i dalje reaguje na blage, svjesne pokrete koji vraćaju prostor između pršljenova, oslobađaju napetost i poboljšavaju cirkulaciju. Ne traže se teške vježbe niti napor — već pokreti koji smiruju, produžavaju i ponovo povezuju tijelo sa dahom.

U nastavku su tri jednostavne vježbe koje pomažu da se bol u gornjem dielu leđa postepeno smanji, ramena rasterete, a držanje učini lakšim i prirodnijim. Sve se izvode sporo, bez forsiranja i u ritmu koji prija tijelu.

3 najbolje vežbe brišu bol u gornjem delu leđa

Izvor: Shutterstock

Zašto se bol javlja u gornjem dijelu leđa?

Gornji dio leđa je mjesto gdje se nakuplja napetost dana. Kada ramena često idu naprijed, grudni koš se zatvara, a disanje postaje pliće, mišići između lopatica ostaju u produženom, ali neaktivnom položaju. Vremenom gube snagu, dok se napetost "zaključava“ u vratu i ramenima.

Hormonske promene, smanjena fizička aktivnost i duže sjedenje dodatno utiču na ukočenost ovog dijela kičme. Umjesto da se kreće, gornji dio leđa postaje statičan — što često dovodi do bola, peckanja ili osjećaja pritiska.

Blagi pokreti koji otvaraju grudni koš, aktiviraju lopatice i vraćaju dah u gornji dio tijela pomažu da se napetost postepeno oslobodi i da se bol smanji bez agresivnih intervencija.

3 najbolje vežbe brišu bol u gornjem delu leđa

Izvor: Shutterstock

1. Otvaranje grudnog koša i povlačenje lopatica za rasterećenje između ramena

Ova vježba pomaže da se mišići između lopatica ponovo aktiviraju i da se ramena vrate u prirodniji položaj. Posebno prija osobama koje veći dio dana provode sjedeći.

Kako se izvodi:

Sjedite ili stanite uspravno, sa opuštenim vratom.

Ruke savijte u laktovima i postavite ih uz telo, dlanovi okrenuti ka naprijed.

Sa udahom lagano povucite laktove unazad, kao da želite da spojite lopatice.

Grudni koš se blago otvara, ali bez zatezanja.

Sa izdahom vratite ruke u početni položaj.

Ponovite 10–12 puta, polako i svjesno.

3 najbolje vežbe brišu bol u gornjem delu leđa

Izvor: Shutterstock

Zašto je korisno:

Ovaj pokret aktivira mišiće koji drže ramena stabilnim i rasterećuje pritisak u gornjem dijelu leđa. Kada se lopatice ponovo „probude“, bol se često smanjuje jer tijelo više ne visi napried, već se oslanja na sopstvenu stabilnost.

2. Mačka-krava u sjedećem položaju – nježno razgibavanje gornje kičme

Ovo je prilagođena, blaga verzija poznatog pokreta koja se može raditi i na stolici. Idealan je za dane kada postoji ukočenost ili osjećaj zategnutosti u leđima.

Kako se izvodi:

Sjedite na ivicu stolice, stopala stabilno na podu.

Ruke položite na koljena.

Sa izdahom lagano zaokružite gornji dio leđa, spuštajući bradu ka grudima.

Sa udahom polako ispravite kičmu i otvorite grudni koš, pogled blago ka naprijed.

Pokret neka bude spor i fluidan.

Ponovite 8–10 puta.

3 najbolje vežbe brišu bol u gornjem delu leđa

Izvor: Shutterstock

Zašto je korisno:

Ova vježba vraća pokretljivost gornjoj kičmi, podstiče cirkulaciju i smanjuje osjećaj ukočenosti. Kada se kičma blago kreće u oba pravca, pritisak se raspoređuje ravnomernije, a bol se postepeno smanjuje.

3. Istezanje ruku naprijed uz izdah – oslobađanje napetosti između lopatica

Ova vježba je jednostavna, ali često donosi trenutno olakšanje. Posebno je prijatna kada se u gornjem dijelu leđa osjeća „čvor“ ili duboka napetost.

Kako se izvodi:

Sjedite ili stanite uspravno.

Ispružite ruke naprijed u visini ramena, dlanovi okrenuti jedan prema drugom.

Sa izdahom lagano "odgurnite“ ruke naprijed, kao da želite da proširite prostor između lopatica.

Glava ostaje opuštena, vrat bez napetosti.

Zadržite 15–20 sekundi uz mirno disanje, pa opustite ruke.

3 najbolje vežbe brišu bol u gornjem delu leđa

Izvor: Shutterstock

Zašto je korisno:

Ovaj pokret produžava mišiće između lopatica i pomaže da se oslobodi duboka napetost. Kada se izvodi uz spor izdah, tijelo dobija signal da može da se opusti, a bol često popušta već nakon nekoliko ponavljanja.

Blagi pokreti koji vraćaju lakoću leđima

Bol u gornjem dijelu leđa često nije znak ozbiljnog problema, već poruka tijela da mu nedostaje pokret i prostor. Ove tri vježbe ne traže snagu, već pažnju. Kada se rade redovno, makar nekoliko minuta dnevno, gornji dio leđa postaje pokretljiviji, ramena lakša, a disanje dublje.

Tijelo se ne oslobađa bola naglo, već postepeno — kroz male, svjesne pokrete koji vraćaju ravnotežu. U toj sporosti krije se prava snaga: leđa koja ponovo nose tijelo bez pritiska i pokret koji se vraća bez bola.

Pogledajte u našoj galeriji kako se izvodi vježba makaze koja skida stomak:

fitnesshub.rs/ Sensa