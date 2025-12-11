1 vježba za 1 minut dnevno skida stomak do Nove godine: Spremite se za "onu" haljinu

Uz pomoć jedne vježbe za minut dnevno možete da zategnete trbušne mišiće i skinete stomak do Nove godine.

Izvor: Shutterstock

Vježba koja zateže trbušne mišiće i skida stomak.

Ležite na podu samo minut dnevno, srtuk biva sve tanji, a bol u donjim leđima nestaje.

Većina žena nema vremena da oblikuje figuru, posebno kada je riječ o području stomaka. A često im to područje sreću kvari jer nemaju definisan struk, posebno kada treba da se spreme za neku posebnu priliku, kakva je Nova godina. Iako nema čudotvornih vježbi za pomenutu oblast koje ne zahtijevaju puno vremena ili truda, postoje one koja su lake i daju brze efekte, a možete da ih radite kad god ste raspoloženi i imate vremena.

Jasno je da je vježbanje trbušnih mišića veoma korisno kada je u pitanju struk ili donji dio trbušnog dijela. Ali, pored toga, vježbanje trbušnih mišića je ključno za zdravlje, posebno za leđa i zadnji dio vrata.

Sada vam predstavljamo jednostavnu vježbu koja se izvodi ležeći, na podu ili čak u krevetu, a:

poboljšava varenje

zateže trbušne mišiće i područje stomaka

vaja struk

zateže noge

povećava izdržljivost i smanjuje napetost u leđima

povećava pokretljivost nogu.

Ali ako imate bilo kakvih problema sa bilo kojom vježbom, trebalo bi da razgovarate sa stručnjakom.

Zatezanje trbušnih mišića i stomaka: isprobajte jednu vježbu ležeći na podu.

Da biste uradili vježbu: