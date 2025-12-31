logo
Dokumentarni film "Poslije zabave" osvojio Specijalnu nagradu žirija u Štokholmu

Autor Nikolina Damjanić
0

Dokumentarni film „Poslije zabave“ osvojio je Specijalnu nagradu žirija na 14. izdanju Balkan Nordic Film Festivala DOC:SHORT 2025 u Štokholmu.

film „Poslije zabave“ osvojio nagradu u štokholmu Izvor: Mondo - Slaven Petković

U obrazloženju predsjednice žirija Jelene Mandrape Peković istaknuto je da film kroz lik Steve Grabovca bilježi dugo teženu pobjedu, čija simbolička važnost podsjeća na dostignuće Nobelove nagrade za književnost.

Film prati književnika Stevu Grabovca, dobitnika prestižne NIN-ove nagrade za roman „Poslije zabave“ (2023/2024), i istražuje teme ratnih trauma, zločina, porodice, prijateljstva i odrastanja u postkonfliktnom društvu. Produkciju potpisuje kuća Didaskalija, dok je Službeni glasnik Republike Srpske koproducent.

Ovo je prva nagrada za dokumentarac, a u narednim mjesecima očekuju ga i nova festivalska prikazivanja i priznanja. Film je nedavno prikazan i u Grabovčevom rodnom Brodu, dodatno ističući emotivnu povezanost priče s lokalnom publikom.

„Poslije zabave“ potvrđuje snagu dokumentarnog pristupa u prikazivanju složenih tema iz nedavne prošlosti i nastavlja privlačiti pažnju regionalne i međunarodne publike.

