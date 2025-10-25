"Poslije zabave" večeras u Jazavcu: Dokumentarac o dobitniku NIN-ove nagrade zatvara „Zaplet 17“

U Gradskom pozorištu „Jazavac“ večeras, 25. oktobra, sa početkom u 19 časova, biće održana banjalučka premijera dokumentarnog filma „Poslije zabave“, posvećenom književniku Stevi Grabovcu, u okviru festivala „Zaplet 17“.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Film, koji je režirao Stefan Tomić, donosi intiman prikaz deset dana iz života Steve Grabovca, prodavca u maloprodaji i pisca koji s nestrpljenjem iščekuje objavu imena dobitnika NIN-ove nagrade, za koju je po drugi put bio nominovan.

Nakon projekcije uslijediće razgovor sa piscem i filmskom ekipom, koji će voditi Berislav Blagojević, a večerašnji program biće i svečano zatvaranje festivala, uz dodjelu nagrada „Zapleta 17“.

Podsjećamo, u takmičarskom dijelu festivala ove godine prikazano je pet predstava.