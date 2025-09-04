logo
"Klatno" - vježba za cijelo tijelo: Jaki trbušni mišići i smanjenje umora u leđima

"Klatno" - vježba za cijelo tijelo: Jaki trbušni mišići i smanjenje umora u leđima

Autor Zorica Antonijević
0

Nevjerovatna vježba klatno koja zateže stomak i jača kukove.

Klatno zateže stomak i skida kukove Izvor: Shutterstock

Svi znamo da je skidanje naslaga sa bokova, leđa i stomaka teško i da traži upornost i dosljednost. Bez obzira na to koje vježbe radite, to zaista može da potraje. Ipak, postoje složene vježbe poput klatna koje vam omogućavaju da vježbate i trbušne mišiće i kukove, a da istovremeno povećavate pokretljivost tjela.

A kako se radi vježba klatno i na šta ona utiče?

Postoji puno vježbi za jačanje trbušnih mišića, ali nisu sve efikasne u smanjenju stomaka. Klatno je prilično efikasna vježba koja zaista vježba trbušne mišiće i ima efekat na njih - što se može primijetiti gotovo odmah.

Naravno, noge su takođe uključene u rad, pa radi i spoljašnja strana butina, a kao i bokovi.

Šta još vježba postiže:

  • Jača trbušne mišiće.
  • Smanjuje vidljivost stomaka.
  • Povećava izdržljivost.
  • Jača leđa.
  • Povećava pokretljivost.
  • Dobijate više kiseonika, a to povećava aktivnost i koncentraciju.
  • Povećava fleksibilnost.
  • Smanjuje umor u leđima.

Uprkos svim prednostima ove vježbe, nije zgoreg razgovarati sa ljekarom specijalistom ako imate bilo kakve probleme.

Kako se radi vježba sa klatno:

Vredi odmah napomenuti da vježba nije baš laka za izvođenje, pa ne žurite, ne opterećujte se velikim brojem ponavljanja i radite jednostavniju verziju u početku.

Da biste uradili vježbu:

  • Lezite na leđa.
  • Podignite noge tako da budu normalne u odnosu na pod.
  • Ruke stavite sa strane, s dlanovima na podu.
  • Počinjete polako i naizmjenično spuštati noge udesno tako da spoljna površina dodirne pod ili do granice koliko možete.
  • Zatim polako vraćate noge u suprotan položaj.
  • I ponavljate vježbu na lijevoj strani.
  • Ne žurite - uradite što više ponavljanja možete.
  • Zapamtite da ako vam je teško da izvodite vježbu sa ispruženim nogama, pokušajte da savijete noge - to će vam olakšati.

