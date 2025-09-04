"Klatno" - vježba za cijelo tijelo: Jaki trbušni mišići i smanjenje umora u leđima

Nevjerovatna vježba klatno koja zateže stomak i jača kukove.

Izvor: Shutterstock

Svi znamo da je skidanje naslaga sa bokova, leđa i stomaka teško i da traži upornost i dosljednost. Bez obzira na to koje vježbe radite, to zaista može da potraje. Ipak, postoje složene vježbe poput klatna koje vam omogućavaju da vježbate i trbušne mišiće i kukove, a da istovremeno povećavate pokretljivost tjela.

A kako se radi vježba klatno i na šta ona utiče?

Postoji puno vježbi za jačanje trbušnih mišića, ali nisu sve efikasne u smanjenju stomaka. Klatno je prilično efikasna vježba koja zaista vježba trbušne mišiće i ima efekat na njih - što se može primijetiti gotovo odmah.

Naravno, noge su takođe uključene u rad, pa radi i spoljašnja strana butina, a kao i bokovi.

Šta još vježba postiže:

Jača trbušne mišiće.

Smanjuje vidljivost stomaka.

Povećava izdržljivost.

Jača leđa.

Povećava pokretljivost.

Dobijate više kiseonika, a to povećava aktivnost i koncentraciju.

Povećava fleksibilnost.

Smanjuje umor u leđima.

Uprkos svim prednostima ove vježbe, nije zgoreg razgovarati sa ljekarom specijalistom ako imate bilo kakve probleme.

Kako se radi vježba sa klatno:

Vredi odmah napomenuti da vježba nije baš laka za izvođenje, pa ne žurite, ne opterećujte se velikim brojem ponavljanja i radite jednostavniju verziju u početku.

Da biste uradili vježbu: