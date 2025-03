5 vježbi oslobađa stresa za 2 minuta: Psiholozi kažu da su slova, brojevi i boje odlični saveznici

Kada ste pod stresom, može da vam pomogne 5 mentalnih vježbi koje preporučuju psiholozi.

Svi imamo trenutke kada dođe do stresa, a kada dođe, važno je da imate na raspolaganju pregršt alata za pomoć.

Prema mindbodygreenu, ovo je 5 jednostavnih mentalnih vježbi koje će vam sigurno pomoći da preusmerite fokus na umirujuće misli.

1. Razmislite o stvarima koje počinju sa A, B, C

Jednostavan način da se smirite u stresnom trenutka jeste da angažujete racionalni dio vašeg mozga.

Namjernim ponovnim angažovanjem racionalnosti možemo da pređemo iz brige na logiku. Jedan od načina da to uradite jeste razmišljanje o stvarima koje počinju sa A, B, C i tako dalje dok ne završite cijelu abecedu. To možete ponoviti onoliko puta koliko je potrebno, koristeći različite kategorije kao što su hrana, imena ili nazivi država.

2. Brojite unazad za 7

Drugi način da brzo angažujete racionalni dio vašeg mozga je da brojite unazad za sedam počevši od 100.

Kada smo preplavljeni emocijama, „teže je koristiti naš prefrontalni korteks, deo našeg mozga zadužen za logiku, dugoročno donošenje odluka i komplikovano razmišljanje.

Jednostavnim odbrojavanjem od 100 do sedam, možemo da pristupimo tom dijelu našeg mozga i posle toga se osjećamo mirnije.

3. Disanje s pozitivnim afirmacijama

Rad na disanju pomaže nervnom sistemu vašeg tela da se prebaci u mirno, parasimpatičko stanje. To zauzvrat vraća protok krvi u vaš mozak, tako da ćete moći da razmišljate jasnije. Dok dišete, možete napraviti korak dalje tako što ćete ga upariti sa pozitivnim afirmacijama kako biste dodatno ojačali pozitivno stanje uma.

4. Meditirajte

Znamo da sjedenje za meditaciju možda nije svačija šolja čaja - ali ona se računa kao mentalna vježba. Ne samo da je dokazano da meditacija ublažava stres i povećava opšte osjećanje blagostanja, već može uključivati bilo šta - od pažljivog ispijanja toplog napitka do meditacije u šetnji ili crtanja mandale. Meditacija može biti svaki način na koji volite da iskoristite sadašnji trenutak.

5. Pratite boju

Ako se čini da ne možete da izbacite uznemirujuću misao iz glave, preporučuje se da angažujete svoja čula usmjeravanjem pažnje na određenu boju. Osvrnite se oko sebe i pronađite sve što vidite da je plavo, a zatim ponovite sa zelenom, žutom itd. To takođe možete raditi uključujući pokret. Prošetajte svojim komšilukom prateći određenu boju. Možda vidite plavi automobil napred, a onda kada stignete tamo, primetite plavi znak. Nastavite da hodate prema sljedećoj plavoj stvari dok vam misli ne budu malo jasnije.

Stresa će sigurno biti, ali kada znamo kako da ga kontrolišemo, on ne može da kontroliše nas. Preusmjeravanje fokusa i angažovanje različitih dijelova našeg mozga može učiniti čuda pomažući nam da pređemo u mirnije stanje uma.

