Imao 226 kila, a sad je u suvim mišićima: Glumac nije skidao majicu 35 godina, pa šokirao brutalnom transformacijom

Glumac Itan Supli, koji je sa 24 godine imao više od 200 kilograma, prošao je kroz značajan proces mršavljenja.

Izvor: Instagram/ ethansuplee

Glumac, koji ima 48 godina i poznat je po ulogama u blokbaster filmovima poput "American History X", "The Wolf of Wall Street" i seriji "My Name Is Earl", imao je više od 220 kilograma sa 24 godine - tačnije 226 kg, prenosi DailyMail.

Nedugo nakon što je igrao u "My Name is Earl" od 2005. do 2009. godine, počeo je da mršavi, a kada se pojavio na crvenom tepihu 2010. godine povodom promocije filma "Unstoppable", bio je lakši za više od 90 kilograma!

Glumac je napustio tradicionalne dijete, odlučivši se za fitnes režim fokusiran na treninge snage i izbalansiranu ishranu.

Redovno dijeli fotografije svog napretka sa fanovima na Instagramu, a ranije ove nedjelje pokazao je svoje trbušne mišiće u intervjuu za "Men's Health".

"Na vrhuncu sam svoje forme", rekao je za pomenuti časopis u vezi sa fotografijama bez majice. "Proveo sam 35, 40 godina a da nisam skinuo majicu u javnosti."

Dodao je da fotografije nisu retuširane: "Sjenke nisu pojačane. Ima opuštene kože. Ima ožiljaka. Ovo sam ja."

Prošle godine, Supli je postigao još jedan fitnes cilj, dostigavši samo devet procenata tjelesne masti. On pripisuje svoje trbušne mišiće nedeljama pažljivog prilagođavanja unosa ugljenih hidrata i natrijuma uz pomoć svog trenera, Džareda Federa.

Podijelio je: "Razmišljao sam da li možemo da odemo dalje - osam posto ili sedam posto tjelesne masti. Ali, onda sam se sjetio svih onih čudnih dijeta koje sam radio tokom godina i shvatio da ne mogu da nastavim sa tim. Da li želim da izgledam kao na tim fotografijama? Iskreno, nisam siguran da imam snage za to."

Supli je podijelio da sada pokušava da bude srećan u svom "periodu održavanja", iako je njegov instinkt dugi niz godina bio da nastavi sa mršavljenjem. Takođe ističe značaj znanja i obrazovanja u postizanju i održavanju mršavljenja.

"Mislio sam da je mršavljenje sve stvar volje, ali to nije sasvim tačno", podelio je. "Ako nemaš korisne informacije, na šta ćeš primjenjivati svoju volju?

Glumac sada daje prioritet uživanju u životu i negovanju pozitivnog odnosa sa hranom, rekavši za "Men's Health" da je nedavno pojeo pomfrit iz restorana brze hrane, sa svojom 15-godišnjom ćerkom, koja ga do tada nikada nije probala.

Nedavno je podijelio fotografiju pre i posle, na Instagramu kao inspiraciju da nastavi u 2025. godini.

"Ako ti je šesti dan i umoran si, nastavi, život zahtijeva trud. Ako ti je prvi dan, dobrodošao, nijedno opravdanje ne bi smjelo da ti prepriječi prvi korak. Biće lakše, ali nikada neće biti lako. To je život", napisao je i tako motivisao mnoge da započnu sa jednom od vjerovatno najpopularnijih novogodišnjih rezolucija - "počeću da vježbam".

Anketa Da li i vi krećete sa vežbanjem na početku svake godine? Da, čvrsto se držim plana 0% (0)

Krenem, pa stanem 0% (0)

Ne, mrzi me 0% (0) Povratak na glasanje Da li i vi krećete sa vežbanjem na početku svake godine? Da, čvrsto se držim plana

Krenem, pa stanem

Ne, mrzi me Glasaj Rezultati

(MONDO)