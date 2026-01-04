Bili smo ispred svih: Jugoslavija je TV u boji napravila prije Sonija

Jugoslavija je nekada proizvodila sve – od automobila, aviona i brodova, do kompjutera i bijele tehnike. Pogledajte najpoznatije fabrike i proizvode koje je svijet koristio.

Izvor: Dixon Photography/Shutterstock

U bivšoj Jugoslaviji proizvodilo se gotovo sve, od hrane i odjeće do automobila, aviona i kompjutera, često na svjetskom nivou.

Brojne fabrike, poput Zastave, FAP-a, Uljanika i Galaksije, bile su ponos industrije i koristili su ih i strani kupci.

Većina ovih firmi danas više ne postoji, ali se njihova ostavština i dalje pamti i evocira nostalgiju.

U bivšoj Jugoslaviji se proizvodilo skoro sve, "od igle do lokomotive", a na društvenim mrežama s vremena na vrijeme kruži mapa svih firmi koje su nekada postojale.

Oni koji se sjećaju bivše države često kažu kako uopšte nije bilo potrebe za uvozom, a da se država zaduživala upravo kako bi se razvijala na ovaj način. Neke od jugoslavenskih proizvoda koristio je cijeli svijet.

Proizvodili su avione, brodove, automobile, kamione, oružje, čak i kompjutere. Tu su naravno i firme koje su proizvodile hranu, odjeću i ostale potrepštine, međutim mnoge od njih više ne postoje ili su u stečaju i propadaju.

U bivšoj Jugoslaviji se proizvodilo – SVE

U Bosni i Hercegovini se u TAS-u proizvodio popularni Folksvagenov Golf, ali i "buba" uz pomoć tadašnjeg UNIS-a. Fabrika motora Sarajevo je još jedan od giganata čiji je pogon tokom i nakon rata pokraden i uništen. U Vogošći je, osim TAS-a, bio i PRETIS, lider namjenske industrije u Jugoslaviji gdje se proizvodila municija.

FAP iz Priboja i TAM iz Maribora proizvodili su teške kamione i šlepere, a kragujevačka Zastava lake transportere. Zastava je proizvodila otprilike 200.000 automobila godišnje.

Yugo automobil

Izvor: kukurund/Shutterstock

SOKO je bio ponos vojne industrije, čija je proizvodnja takođe bila u BiH, a postojala je i državna fabrika aviona u Kraljevu.

Tvornica vagona je bila u Slavonskom Brodu, a u Hrvatskoj je, s obzirom na izlaz na more, bilo najviše brodogradilišta. Jedno je još bilo u Crnoj Gori, ali i u Srbiji.

Brodogradilišta u Hrvatskoj – Uljanik u Puli i 3. maj u Rijeci bila su na svjetskom nivou i proizvodila su za strane naručioce najveće prekookeanske brodove.

Jugoslavija je proizvodila i svoj kompjuter

Jugoslavija je bila jedna od pet zemalja u Evropi koje su imale svoje kompjutere, najpoznatija je vjerovatno bila Galaksija, a prvi proizvedeni kompjuter je bio CER-10. Iskra u Sloveniji i Digitron u Istri (u Bujama) još krajem sedamdesetih počeli su sklapati kompjutere.

Fabrike Obod, Cer, Gorenje, Iskra, Rudi Čajavec proizvodile su elektro-uređaje, televizore, radioaparate, gramofone, kasetofone i bijelu tehniku, a Borac Beograd čak i aparate za espresso.

EI Niš je bio jedan od najboljih svjetskih proizvođača lampi za radijske i TV prijemnike (ugrađivao ih je i Filips), a proizvodnju TV prijemnika u boji počeo je prije Sonija.

Ovo su samo neke od fabrika koje su postojale u Jugoslaviji, a koje su bile na svjetskom nivou s obzirom na to da bi bilo teško nabrojati ih sve.

(Dnevno/Lepa&Srećna)