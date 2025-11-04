logo
Skoro svaka kuća u Jugoslaviji je imala ovo, a danas vrijedi 2.000 evra: Evo šta je moderno, a i dobro se prodaje

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Nekada nezaobilazan detalj u svakoj jugoslovenskoj kući, a danas tražen kolekcionarski primjerak koji dostiže cijenu i do 2.000 evra – otkrivamo zašto je ponovo u modi i gdje se najviše prodaje.

Lusteri iz Jugoslavije se i danas prodaju Izvor: Mikolaj Niemczewski/Shutterstock

Nekada je ovaj komad nameštaja imao gotovo svaki jugoslovenski dom. Danas je prava rijetkost, ali se u svetu enterijera vraća na velika vrata i ima veliku vrijednost.

Lusetre i lampe Meblo Guzzini iz sedamdesetih godina prošlog vijeka ponovo su osvojile svijet. Njihov prepoznatljiv dizajn inspirisan furutizmom, futurističke forme, zaobljene linije i vizuelno "lebdeći" izgled savršeno se uklapaju u savremene enterijere i donose dašak retro glamura i originalnosti.

Ovi komadi posebno su cijenjeni među kolekcionarima jer su retki i autentični. Nekada su se mogli vidjeti gotovo u svakom jugoslovenskom domaćinstvu, ali se već odavno više ne proizvode. Danas je svaka pronađena lampa prava umjetnička poslastica.

Zahvaljujući spoju funkcionalnosti i upečatljivog dizajna, ove lampe su idealan izbor za sve koji žele enterijer sa karakterom i pričom.

@ninaskocakTko ih još uvijek ima doma? Meblo Guzzini lampe su danas svjetski hit jer predstavljaju originalni space age dizajn 70-ih – koji se savršeno uklapa u moderan interijer. Kolekcionari ih obožavaju jer su rijetke, autentične i fizički se više ne proizvode.#CapCut#exyu#namjestaj#retro#lamp♬ Originalton - Balkan hitovi

Influenserka Nina Skočak, poznata po svojoj strasti prema retro stvarima, slučajno je pronašla jedan takav komad za 250 evra, iako pojedini primerci danas dostižu cijenu i od nekoliko hiljada evra, piše N1 Slovenija.

Za ljubitelje vintidž estetike i dizajna, Meblo Guzzini lampe nisu samo izvor svjetlosti, one su dio istorije koji prostoru daje futuristični duh sedamdesetih i bezvremensku eleganciju.

