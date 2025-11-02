Kako da odvojite kuhinju, trpezariju i dnevni boravak u malom stanu: 3 rješenja bez zidova i velikih troškova

Kako da odvojite zone u malom stanu - za spavanje, ručavanje i dnevni boravak...

Otvoreni koncept stanovanja godinama je bio ideal - kuhinja, trpezarija i dnevna soba bili su spojeni u jednu prostranu cjelinu. Međutim, kako se mijenjaju potrebe i ritmovi života, sve više ljudi traži načine da u svom domu stvori osjećaj privatnosti, funkcionalnosti i vizuelne jasnoće. I to bez rušenja ili zidanja zidova.

Ako živite u malom stanu koji je čitav u stilu "otvorenog plana", a želite da prostor dobije definisane zone, postoje dobra rješenja za to.

Njih možete da primijenite i u većim stanovima - "do juče" je "open spejs" bio tiha želja svih koji su renovirali stanove, a sada se trend polako mijenja. Mnogi žele da bar malo ograniče neke dijelove stana, ali ne i da nužno grade zidove kako bi to postigli.

Prenosimo tri rješenja koja su posebno efikasna u malim stanovima, a predlažu ih odlični dizajneri.

1. Staklene unutrašnje pregrade

Za razliku od klasičnih zidova, staklene pregrade ne zatvaraju svjetlost - one je oblikuju. U malim stanovima, to znači da možete fizički odvojiti kuhinju od dnevne sobe ili radni kutak od ostatka prostora, a da pritom ne izgubite osjećaj prostranosti.

Matirano staklo garantuje privatnost, dok providne površine čuvaju vizuelnu povezanost. Vi izaberite šta vam je preče. Ove pregrade mogu biti fiksne, klizne ili čak kombinovane sa metalnim ramovima za industrijski efekat.

Savjeti za male stanove:

Koristite klizne staklene panele koji ne zauzimaju dodatni prostor pri otvaranju.

Kombinujte sa zavjesama ili rolo zavjesama za dodatnu fleksibilnost.

2. Tepisi kao vizuelne granice

U malim stanovima, tepih može da uradi ono što zid ne može - da vizuelno razdvoji zone bez gubitka kvadrature. Postavite veći tepih ispod sofe i klub stola kako biste jasno označili dnevni boravak. Manji tepih ispod trpezarijskog stola stvara zaseban ambijent za obroke.

Boja, tekstura i oblik tepiha dodatno pojačavaju efekat - okrugli tepih može da vizuelno omekša prostor, dok pravougaoni unosi strukturu.

Savjeti za male stanove:

Birajte svjetlije tonove i jednostavne šare kako prostor ne bi djelovao zagušeno.

Tepih neka bude dovoljno velik da "uhvati" sve ključne komade namještaja u zoni.

3. Slojevito osvjetljenje

Rasvjeta nije samo dekoracija, ona je i "alat" za zoniranje. Umjesto jednog centralnog lustera, koristite više izvora svjetla: viseći luster iznad trpezarije, zidnu lampu pored sofe, diskretno radno svetlo u kuhinji. Svaka zona dobija svoju atmosferu sa posebnim svjetlom.

U malim stanovima, ovo ne samo da pomaže u organizaciji prostora, već i vizuelno "širi" zidove. Ambijentalna svetla dodaju toplinu, dok usmerena rasvjeta definiše funkciju.

Savjeti za male stanove:

Koristite lampe sa prigušivačem (dimer) za fleksibilnu atmosferu.

Zidne i podne lampe štede prostor na površinama.

