Kakve pločice staviti iza šporeta i radne površine: Ove mijenjaju svaku malu kuhinju, a evo koje se lako čiste

Svijetle pločice, fluted i metro pločice, pametni akcenti i praktični savjeti – saznajte kako napraviti malu kuhinju funkcionalnom i modernom, ali nemojte zaboraviti ni na čišćenje jer važno je da se masnoća lako skida.

Izvor: Deek/Shutterstock

Kada uređujete kuhinju, posebno malu, pločice iza šporeta i radne površine nisu samo dekorativni detalj – one su praktično rješenje koje štiti zid od prskanja, olakšava čišćenje i može vizuelno promeniti ceo prostor. Pravi izbor pločica može učiniti da mala kuhinja djeluje svijetlije, prostranije i modernije, dok pogrešan izbor može stvoriti osjećaj skučenosti i nereda.

Svijetle i refleksivne pločice za vizuelno širenje prostora

U malim kuhinjama najčešće se preporučuje korišćenje svijetlih tonova, poput bijele, krem ili pastelnih nijansi. Sjajne pločice reflektuju svjetlost, što pomaže da prostor izgleda veći i svijetliji. Pločice s blagim uzorkom ili delikatnim detaljima mogu dodati teksturu i dubinu bez vizuelnog zagušenja prostora.

Ako želite da unesete malo kontrasta, možete koristiti jedan ili dva akcentna reda u tamnijoj boji, dok ostatak ostaje neutralan. Ovakav princip dobro funkcioniše u kuhinjama koje već imaju jarke ili tamnije elemente, poput šanka ili nosivog stuba u zelenoj boji, jer se akcenti uklapaju, ali ne preopterećuju prostor.

Pločice u kuhinji

Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock

Tekstura i oblik pločica: kako dodati dimenziju

Pored boje, važan je i oblik i tekstura pločica iza šporeta i radne površine. Trenutni trendovi u uređenju malih kuhinja uključuju fluted ili reeded pločice – pločice sa vertikalnim ili horizontalnim udubljenjima koje stvaraju efekat teksture i sofisticiranosti. Takve pločice mogu vizuelno izdužiti zid ili stvoriti osećaj kretanja u prostoru, što je posebno efektno u kuhinjama sa ograničenom površinom.

Možete se odlučiti i za male mozaik pločice, hexagonalne ili pravougaone metro pločice, koje su klasične, ali uvijek moderne. Bitno je da veličina pločice bude proporcionalna kuhinji – veće pločice na malom zidu mogu izgledati teže, dok manje pločice sa svijetlim fugama djeluju lakše i prozračnije.

Pločice u kuhinji

Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock

Materijali za lakše održavanje i dugotrajnost

Pločice iza šporeta i radne površine svakodnevno su izložene vlagi, masnoći i toplini. Zato je važno birati materijale koji su otporni i laki za čišćenje. Keramičke pločice su i dalje najpopularniji izbor zbog izdržljivosti, ali moderne staklene ili metalne ploče postaju sve popularnije jer reflektuju svjetlost i daju moderan izgled. Granit, kvarc ili kompozitni materijali za pločice takođe nude elegantan i dugotrajan rezultat, posebno u kuhinjama gde je voda ili masnoća učestala.

Pogledajte neke od ideja:

Vidi opis Kakve pločice staviti iza šporeta i radne površine: Ove mijenjaju svaku malu kuhinju, a evo koje se lako čiste Pločice u kuhinji Pločice u kuhinji Pločice u kuhinji Pločice u kuhinji Pločice u kuhinji Pločice u kuhinji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Haven Jaya Nusantara/Shutterstock Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Joseph Hendrickson/Shutterstock Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Deek/Shutterstock Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 10 10 / 10

Integracija pločica u cjelokupan dizajn

Pločice iza šporeta i radne površine nisu samo praktične – one su i vizuelni akcenat. Dobro je da boja i stil pločica budu u harmoniji sa radnom pločom i kuhinjskim elementima. Ako su kuhinjski elementi svijetli, pločice mogu biti akcent u tamnijoj nijansi ili sa zanimljivim uzorkom. Ako su elementi u boji (npr. tvoj šank i stub u zagasitoj zelenoj), pločice u neutralnoj svetloj boji mogu balansirati prostor i vizuelno ga učiniti urednijim.

Još jedna korisna ideja je nastavak radne ploče u visinu pločica iza šporeta i radne površine, što vizuelno produžava radnu površinu i stvara osjećaj kontinuiteta. Time se dobija i dodatna praktičnost – nema spojeva između zida i ploče gde bi se skupljala prljavština.

Pravi izbor pločica iza šporeta i radne površine može u potpunosti transformisati malu kuhinju – učiniti je funkcionalnijom, lakšom za održavanje i vizuelno prostranijom. Svjetle, refleksivne pločice sa pažljivo odabranom teksturom, u kombinaciji sa akcentima boja, omogućavaju da kuhinja bude i praktična i inspirativna. Kada birate pločice, razmišljajte ne samo o estetici, već i o dugotrajnosti i lakoći održavanja – na taj način mala kuhinja može postati prava oaza u kojoj je uživanje pripremati obroke.

Najčešća pitanja o pločicama iza šporeta i radne površine

1. Koje pločice su najbolje za malu kuhinju?

Za male kuhinje preporučuju se svjetle i refleksivne pločice, poput bele, krem ili pastelnih nijansi. One vizuelno šire prostor i čine ga svetlijim. Pločice sa blagim uzorkom ili delikatnom teksturom dodaju dubinu bez osjećaja zagušenosti.

2. Koja je idealna veličina pločica iza šporeta?

Manje pločice ili mozaik pločice najbolje funkcionišu u malim prostorima, jer vizuelno djeluju laganije. Veće pločice mogu biti efektne, ali u vrlo malim kuhinjama mogu učiniti prostor težim i skučenijim.

3. Koji materijali su najpraktičniji za čišćenje i dugotrajnost?

Najčešće se koriste keramičke pločice, ali i staklo, metal ili kompozitni materijali dobro funkcionišu. Bitno je da materijal bude otporan na vlagu, masnoću i toplinu, i da se lako održava.

4. Kako kombinovati pločice sa bojom kuhinjskih elemenata?

Ako su kuhinjski elementi svijetli, pločice mogu biti akcent u tamnijoj nijansi ili sa uzorkom. Ako su elementi u boji, pločice u neutralnoj svijetloj boji balansiraju prostor i čine ga urednijim.

5. Da li je bolje da pločice prate radnu ploču ili budu odvojeni panel?

Najbolje je da pločice vizuelno nastave radnu ploču – to stvara kontinuitet, olakšava čišćenje i produžava vizuelni efekat radne površine. Time se dobija i elegantniji i moderniji izgled male kuhinje.