Mali stan od 42 kvadrata sa vintidž namještajem: Glumica ga iznajmila na tri godine i sredila za male pare

Mali stan od 42 kvadrata je prava umjetnička oaza za mladu glumicu koja ga je sama sredila - namještaj je "second hand", a trik je u detaljima.

Izvor: Youtube / The Art of Interior

Mali stan 42 kvadrata spaja vintidž šarm, maksimalistički stil i pametna rješenja u stilu "uradi sam".

Mlada glumica rješenja Džilijan Mari Sajeg iznajmila je stan u bogatom kraju Njujorka, ali po nižoj cijeni jer nije bio u sjajnom stanju.

Prije nego što se uselila, stan je bio mračan i hladan, bez ikakve atmosfere.

"Sve je bilo zapušteno, baš je djelovao tužno", kaže Džilijan. Uspjela je da ga sredi po svom ukusu, uz pomoć polovnog nameštaja, porodičnih uspomena i kreativnih trikova.

Police koje su zaklanjale prozor u dnevnoj sobi morale su da odu, mada joj je trebalo dosta truda da ih demontira. Zamijenila je i sva dotrajala rasvjetna tijela i umjesto polomljenih plafonjera, ugradila vintidž mesingane i kristalne lampe.

Izvor: Youtube / The Art of Interiors

Kao zakupac stana, rukovodila se potrebom da prostor prilagodi sebi bez trajnih intervencija. Podovi su obloženi samoljepljivim vinilom, kuhinjski elementi osvježeni lepljivom folijom, a prozori dobili dodatnu svjetlost zahvaljujući improvizovanim staklenim panelima. Visoki plafoni iskorišćeni su za vertikalno odlaganje, dok vintidž koferi služe kao dekorativne kutije za skladištenje.

Najzanimljivije je to što stan funkcioniše i kao njen profesionalni studio za snimanje audicija. Dobro svjetlo, neutralna pozadina i tišina u zgradi čine ga idealnim mestom za rad. Džilijan voli detalje - dok u nekim malim stanovima osjećaj prostranosti daje činjenica da nema mnogo namještaja i sitnica, kod nje je upravo suprotno - čini se da ima mjesta za sve njene slike i drage detalje, a njih je dosta. Pogledajte u galeriji slika kako izgleda njen mali stan