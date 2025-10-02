Mali stan od 42 kvadrata izgleda mnogo veći: U jedinstvenoj kuhinji po mjeri nikad nema nereda

Kako je od jednog prostora koji nije ni služio kao stan, napravljen moderan dom od 42 kvadrata? Pročitajte!
Mali stan od 42 kvadrata je nekadašnji umjetnički atelje, prostor koji je tek trebalo pretvoriti u dom. Arhitekta je našao inspiraciju u japanskom i skandinavskom stilu, koji su izuzetno moderni.
Nema viška namještaja ni stvari, a stan je podijeljen na dvije jasno definisane cjeline. Prva je otvorena i objedinjuje dnevnu sobu, trpezariju i kuhinju.
Namještaj je napravljen po mkeri, od šperploče okuma drveta, izuzetno lijepih šara, a kuhinja je tako stilizovana da djeluje umirujuće - nikad nema nereda.
Velika klupa sa mjestom za skladištenje stvari služi kao mjesto za sjedenje, ali i kao pomoćni sto, površina za biljke ili kreativni rad. U njenoj osnovi krije se ležaj za goste koji se može izvući, čime se prostor dodatno prilagođava svakodnevnim potrebama. Na klupu tek treba postaviti velike, udobne jastuke za sjedenje.Izvor: Youtube / Never Too Small
Kuhinja je postavljena ispod prozora gde se nastavlja u radni kutak, sa bijelom keramičkom površinom koja reflektuje svjetlost. Gornji elementi su na zidu koji formira ćirilično slovo "G", izgledaju kao da lebde i skrivaju aspirator. I frižider i mašina za sudove su diskretno skriveni.
Na spoju dnevne zone i garderobera nalazi se ugaona polica koja prikriva instalacije, a istovremeno funkcioniše kao estetski akcent. Garderober je izrađen po mjeri, sa rasvjetom unutar ormara, jer prostor nema prirodno osvjetljenje. Kroz njega se ulazi u spavaću sobu, čime se stvara intimna prelazna zona nalik hotelskom apartmanu.Izvor: Youtube / Never Too Small
Spavaća soba se nalazi u zadnjem dijelu stana, bez direktne svjetlosti, pa je osmišljena specijalna pregrada kako bi se dobio osjećaj otvorenosti. Gornji dio je od stakla i može vertikalno da se podigne, tako da omogućava protok vazduha i svjetlosti, dok rebrasto staklo na vratima dodatno osvketljava prostor. Uzglavlje kreveta je od šperploče, police integrisane, a rasvjeta diskretna.
Kupatilo je minimalističko, sa prostranom tuš kabinom. Mali prozor između kuhinje i kupatila omogućava protok prirodne svjetlosti i ventilaciju, dok ugradni spotovi i vertikalne lampe uz ogledalo obezbjeđuju ravnomjerno osvjetljenje. Konzolni umivaonik i toalet, česme od nerđajućeg čelika i nameštaj od okume šperploče zaokružuju jednostavan, umirujući prostor.
Pogledajte detalje ovog malog stana u galeriji slika.
Mali stan od 42 kvadrata izgleda mnogo veći: U jedinstvenoj kuhinji po mjeri nikad nema nereda