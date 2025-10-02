Mali stan od 42 kvadrata izgleda mnogo veći: U jedinstvenoj kuhinji po mjeri nikad nema nereda

Kako je od jednog prostora koji nije ni služio kao stan, napravljen moderan dom od 42 kvadrata? Pročitajte!

Izvor: Youtube / Never Too Small

Mali stan od 42 kvadrata je nekadašnji umjetnički atelje, prostor koji je tek trebalo pretvoriti u dom. Arhitekta je našao inspiraciju u japanskom i skandinavskom stilu, koji su izuzetno moderni.

Nema viška namještaja ni stvari, a stan je podijeljen na dvije jasno definisane cjeline. Prva je otvorena i objedinjuje dnevnu sobu, trpezariju i kuhinju.

Namještaj je napravljen po mkeri, od šperploče okuma drveta, izuzetno lijepih šara, a kuhinja je tako stilizovana da djeluje umirujuće - nikad nema nereda.

Velika klupa sa mjestom za skladištenje stvari služi kao mjesto za sjedenje, ali i kao pomoćni sto, površina za biljke ili kreativni rad. U njenoj osnovi krije se ležaj za goste koji se može izvući, čime se prostor dodatno prilagođava svakodnevnim potrebama. Na klupu tek treba postaviti velike, udobne jastuke za sjedenje.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Kuhinja je postavljena ispod prozora gde se nastavlja u radni kutak, sa bijelom keramičkom površinom koja reflektuje svjetlost. Gornji elementi su na zidu koji formira ćirilično slovo "G", izgledaju kao da lebde i skrivaju aspirator. I frižider i mašina za sudove su diskretno skriveni.

Na spoju dnevne zone i garderobera nalazi se ugaona polica koja prikriva instalacije, a istovremeno funkcioniše kao estetski akcent. Garderober je izrađen po mjeri, sa rasvjetom unutar ormara, jer prostor nema prirodno osvjetljenje. Kroz njega se ulazi u spavaću sobu, čime se stvara intimna prelazna zona nalik hotelskom apartmanu.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Spavaća soba se nalazi u zadnjem dijelu stana, bez direktne svjetlosti, pa je osmišljena specijalna pregrada kako bi se dobio osjećaj otvorenosti. Gornji dio je od stakla i može vertikalno da se podigne, tako da omogućava protok vazduha i svjetlosti, dok rebrasto staklo na vratima dodatno osvketljava prostor. Uzglavlje kreveta je od šperploče, police integrisane, a rasvjeta diskretna.

Kupatilo je minimalističko, sa prostranom tuš kabinom. Mali prozor između kuhinje i kupatila omogućava protok prirodne svjetlosti i ventilaciju, dok ugradni spotovi i vertikalne lampe uz ogledalo obezbjeđuju ravnomjerno osvjetljenje. Konzolni umivaonik i toalet, česme od nerđajućeg čelika i nameštaj od okume šperploče zaokružuju jednostavan, umirujući prostor.

Pogledajte detalje ovog malog stana u galeriji slika.