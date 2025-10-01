6 "nadogradnji" u dnevne sobe zbog kojih vaš dom izgleda jeftino (FOTO)

Osvježavanje dnevne sobe uvijek djeluje primamljivo – nova boja, namještaj ili rasvjeta mogu unijeti svježinu u prostor.

Ali, nije svaka promjena zaista i unapređenje. Neke "nadogradnje" zapravo mogu učiniti da soba izgleda neusklađeno, jeftino ili prenatrpano. Dizajneri izdvajaju šest najčešćih grešaka koje bi trebalo izbjegavati.

Naglašeni zidovi

Dekorativni ili "feature" zidovi već godinama su trend, ali u dnevnoj sobi često daju suprotan efekat. Prema riječima dizajnerke Britni Baton, naglašeni zidovi mogu učiniti da prostor izgleda nesimetrično, naročito ako je na njima ugradbeni namještaj. Umjesto toga, preporučuje postavljanje ugradbenih elemenata na bočne zidove, što stvara osjećaj ravnoteže i povezanosti prostora.

Kompleti namještaja

Kupovina cijelog seta namještaja može djelovati praktično, ali sobu čini uniformnom i bez topline. Dizajnerka Emili Lamark savjetuje kombinovanje različitih komada – novih i vintage, drugačijih materijala i boja – kako bi prostor izgledao prirodnije i imao karakter.

Previše tamne boje

Tamne boje mogu djelovati elegantno, ali ako prostor nema dovoljno prirodne svjetlosti, mogu stvoriti težak i zatvoren utisak. Posebno treba biti oprezan kada su zidovi i plafon u istoj tamnoj nijansi. Baton preporučuje testiranje boje na manjoj površini i posmatranje tokom dana prije nego što se odlučite da obojite cijelu prostoriju.

Pretjerano ugradno osvjetljenje

Ugradna rasvjeta praktična je, ali previše svjetala usmjerenih prema dolje može učiniti da soba izgleda hladno i neudobno. Lamark ističe da je najbolje kombinovati različite izvore svjetlosti – podne i stojeće lampe, zidne svjetiljke – kako bi se stvorila ugodna atmosfera.

Podovi sa jakim uzorcima

Podovi sa izraženim šarama ili kontrastnim bojama često djeluju atraktivno na prvi pogled, ali mogu „razbiti“ prostor i učiniti ga haotičnim. Baton savjetuje korištenje jednoličnog poda u cijeloj prostoriji kako bi se stvorila vizuelna povezanost. Kao praktično rješenje navodi keramičke pločice koje oponašaju izgled drveta – lako se održavaju, a izgledaju moderno i elegantno.

Premali tepisi

Jedna od najčešćih grešaka u opremanju dnevne sobe jeste izbor tepiha koji je premalen. Mali tepih djeluje kao slučajan dodatak i vizuelno umanjuje prostor. Lamark preporučuje da bar prednji dio namještaja stoji na tepihu. Veći tepisi povezuju cijelu grupu namještaja.

Ukratko: manje je više. Pravilno odabrane boje, skladan namještaj i dobro osvjetljenje čine da dnevna soba izgleda prijatno i moderno, dok prenaglašeni detalji ili premali tepisi mogu potpuno pokvariti utisak.

(The Spruce)