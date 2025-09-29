Trendi boje za 2026: Evo koje nijanse će zavladati u domovima i kako ih uklopiti

Trendi boje za 2026. donose osvježenje u uređenju doma – od toplih prirodnih tonova do neobičnih pastelnih nijansi. Evo koje boje će dominirati i kako ih uklopiti.

Izvor: Shutterstock

Svake godine proizvođači boja otkrivaju nijanse koje će obeležiti naredni period u uređenju enterijera. Američki brend Dunn-Edwards, specijalizovan za arhitektonske i industrijske boje, predstavio je Color Trends 2026 kolekciju – čak 17 pažljivo odabranih tonova inspirisanih prirodom, putovanjima i atmosferom doma.

Kolekcija uključuje devet trendovskih i osam neutralnih nijansi, osmišljenih da podstaknu kreativnost i stvore skladan, prijatan prostor.

Paleta koja inspiriše i profesionalce i ljubitelje DIY projekata

Nova kolekcija namijenjena je i dizajnerima enterijera i svima koji vole sami da uređuju svoj prostor. Među istaknutim bojama su Country Air (DET581), Gothic Revival Green (DET507) i Purple Prose (DET405) – sofisticirane i bezvremenske nijanse koje donose osjećaj svježine i elegancije.

Neutralni tonovi poput Fleur de Sel (DEGR55), Outer Boundary (DE6021) i Milk Glass (DEW358) pružaju toplinu i ravnotežu, čineći upečatljive boje još izražajnijima, ali i stvarajući prijatnu osnovu za minimalistički enterijer.

"Kombinacijom trendovskih i neutralnih tonova, ova kolekcija nudi i inspiraciju i praktičnost, olakšavajući stvaranje skladnih i živopisnih prostora", izjavila je Lauren Hoferkamp, menadžerka marketinga u kompaniji Dunn-Edwards.

Paleta inspirisana prirodom i spokojem

Prema riječima brenda, boje za 2026. godinu nose duh "tihe radosti" – plave, ljubičaste, zelene i topli tonovi zalaska sunca prizivaju harmoniju botaničkih vrtova. Posebno se izdvajaju nijanse poput Sonoma Chardonnay, nežno žute, i Cedar Grove, crvenkasto-narandžaste boje koja podsjeća na lososa.

Tamnije boje, među kojima su Purple Prose i Viridian Odyssey, daju dubinu i eleganciju prostoru, dok svjetlije nijanse poput Gypsum Rose i Antique Coin donose lakoću i prozračnost.

Neutralni tonovi za balans i toplinu doma

Neutralna paleta posebno je osmišljena tako da se lako uklapa sa intenzivnim bojama, ali i da funkcioniše samostalno. Tu su nijanse od svijetlih krem tonova do tamnih kafenih – Milk Glass, Antique White, Fleur de Sel, kao i zemljano-smeđe boje Leather Bound, Outer Boundary i Apple Cinnamon, koje unose osjećaj topline i udobnosti u enterijer.

Novi pravac u trendovima uređenja

Ova kolekcija pokazuje da se trendovi postepeno udaljavaju od kontrastnih i previše upadljivih kombinacija ka smirenijim, prirodnim i nježnim paletama. Dunn-Edwards Color Trends 2026 nudi mogućnost da eksperimentišete – bilo da želite upečatljiv akcenat u prostoriji ili harmoničnu osnovu za cijeli dom.