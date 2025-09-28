Ako imate ovakvu kuhinju, vrijeme je da je izbacite: Vizuelni haos koji dizajneri nikom ne preporučuju

Vrijeme je da se oprostite od zastarjele kuhinje!

Izvor: Shutterstock

Trendovi za opremanje kuhinje nisu uvijek praktični. Neki materijali postanu popularni zbog pristupačne cijene, ali se pokažu i njihove loše strane, a druge vrijeme prosto "pregazi".

Tako su do prije par decenija sve moderne kuhinje imale radne ploče obložene ultrapastom - laminiranim materijalom koji nije trpio vrele šerpe pune tek skuvanog jela. I danas se još mogu vidjeti u starijim kućama, ali kad jednom bude "načet", makar i jedan djelić, domaćica će htjeti ih što prije izbaci, jer se ultrapast stalno kruni.

Pored ultrapasta, vrijeme je da se oprostimo od još nekih stilova koji više ne prate ni estetiku ni funkcionalnost savremenih kuhinja, tvrde dizajneri.

Meg Spelman da je jedan od njih i "visoki sjaj" koji u kuhini donosi više štete nego koristi. "Radne ploče sa visokim sjajem možda djeluju elegantno u teoriji, ali u praksi su nepraktične za kuhinje koje se dosta koriste. Na njima se vidi svaka mrlja, otisak prsta i ogrebotina. Umjesto toga, savetujemo klijentima da izaberu matirane površine koje su dugotrajnije, manje podložne oštećenjima i ne djeluju previše moderno u pogrešnom ambijentu".

Izvor: Shutterstock

Druga dizajnerska "pomama" iz osamdesetih i devedesetih godina bile su radne površine obložene keramičkim pločicama. Ove godine se one iznenada vraćaju na scenu, ali dizajneri upozorava da trend nema dugoročnu vrijednost. "Teško se održavaju, a fuge vizuelno zamaraju. Iskreno, ne bih se bunila da zauvijek nestanu", kaže Meg.

Treći trend koji je bio popularan neko vrijeme su radne ploče u kuhinji jarkih boja. Dizajnerka Rebeka Mahoni smatra da one nimalo ne doprinose atmosferi doma. "Većina vlasnika želi miran prostor u kojem može da se opusti, a jarke boje samo stvaraju vizuelni haos".

Izvor: Shutterstock

Umjesto toga, predlaže da se boje unesu tako što će njima biti obojeni zidovi ili ormarići, koji se lakše mijenjaju. Posebno su zastarjele električno plave i neon zelene kuhinje. "Danas težimo tišim, prirodnim paletama poput pjeskovitog toupa, toplog greža ili nježne boje slonove kosti".

(MONDO/Lepa&srećna)