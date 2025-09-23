Čemu uopšte služi fioka u frižideru? Mnogi bi odgovorili da je za čuvanje voća i povrća

Donja fioka u frižideru nije samo za voće i povrće.

Izvor: Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock

Većina ljudi misli da je donja fioka u frižideru namenjena isključivo čuvanju povrća i voća. Istina je da ova mala pregrada može da bude ključ za očuvanje svježine raznih namirnica - od lisnatog povrća, preko voća, pa do mesa i jaja.

Kako fioka "radi"?

Donja fioka nije obična kutija. Ona kontroliše nivo vlage i pomaže namirnicama da duže ostanu svježe. Neki frižideri imaju mogućnost podešavanja vlage, a razlika između visokog i niskog nivoa može da bude presudna.

Povrće voli vlagu

Lisnato povrće poput salate, spanaća ili rukole, dobro se čuva u vlažnijoj sredini. Isto važi i za šargarepu, krastavce ili paprike. Ako im je previše suvo, brzo postaju mlitavi i gube hrskavost.

Voće voli suvo okruženje

Plodovi koji luče etilen, poput jabuka, krušaka ili breskvi, bolje podnose suvlju fioku. Previše vlage ubrzava njihovo sazrevanje i može da dovede do truljenja, pa je za njih idealno suvo okruženje unutar fioke.

Nije samo za povrće i voće

Mnogi ne znaju da je donja fioka odlična i za čuvanje mesa, ribe i jaja. Temperatura u fioci je stabilnija od temperature na vratima frižidera, što pomaže da se ove namirnice duže održe svežim.

Saveti za korišćenje

Nemojte pretrpavati fioku - optimalno je da bude popunjena do polovine. Redovno je čistite mješavinom tople vode i sirćeta - uklanja mirise i bakterije. Vodite računa o razdvajanju namirnica - povrće i voće sa različitim potrebama za vlagom držite u odvojenim dijelovima fioke ako je moguće.

Donja fioka u frižideru zapravo je mali ekosistem koji čuva svježinu hrane. Kada znate šta gde ide i kako da podesite vlagu, možete da produžite vijek trajanja namirnica i izbegnete nepotrebno bacanje hrane.

(MONDO)