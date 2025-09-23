Čemu uopšte služi fioka u frižideru? Mnogi bi odgovorili da je za čuvanje voća i povrća

Donja fioka u frižideru nije samo za voće i povrće.
Većina ljudi misli da je donja fioka u frižideru namenjena isključivo čuvanju povrća i voća. Istina je da ova mala pregrada može da bude ključ za očuvanje svježine raznih namirnica - od lisnatog povrća, preko voća, pa do mesa i jaja.
Kako fioka "radi"?
Donja fioka nije obična kutija. Ona kontroliše nivo vlage i pomaže namirnicama da duže ostanu svježe. Neki frižideri imaju mogućnost podešavanja vlage, a razlika između visokog i niskog nivoa može da bude presudna.
Povrće voli vlagu
Lisnato povrće poput salate, spanaća ili rukole, dobro se čuva u vlažnijoj sredini. Isto važi i za šargarepu, krastavce ili paprike. Ako im je previše suvo, brzo postaju mlitavi i gube hrskavost.
Voće voli suvo okruženje
Plodovi koji luče etilen, poput jabuka, krušaka ili breskvi, bolje podnose suvlju fioku. Previše vlage ubrzava njihovo sazrevanje i može da dovede do truljenja, pa je za njih idealno suvo okruženje unutar fioke.
Nije samo za povrće i voće
Mnogi ne znaju da je donja fioka odlična i za čuvanje mesa, ribe i jaja. Temperatura u fioci je stabilnija od temperature na vratima frižidera, što pomaže da se ove namirnice duže održe svežim.
Saveti za korišćenje
- Nemojte pretrpavati fioku - optimalno je da bude popunjena do polovine.
- Redovno je čistite mješavinom tople vode i sirćeta - uklanja mirise i bakterije.
- Vodite računa o razdvajanju namirnica - povrće i voće sa različitim potrebama za vlagom držite u odvojenim dijelovima fioke ako je moguće.
Donja fioka u frižideru zapravo je mali ekosistem koji čuva svježinu hrane. Kada znate šta gde ide i kako da podesite vlagu, možete da produžite vijek trajanja namirnica i izbegnete nepotrebno bacanje hrane.
(MONDO)