logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čemu uopšte služi fioka u frižideru? Mnogi bi odgovorili da je za čuvanje voća i povrća

Čemu uopšte služi fioka u frižideru? Mnogi bi odgovorili da je za čuvanje voća i povrća

Autor mondo.ba
0

Donja fioka u frižideru nije samo za voće i povrće.

Čemu služi donja fioka u frižideru Izvor: Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock

Većina ljudi misli da je donja fioka u frižideru namenjena isključivo čuvanju povrća i voća. Istina je da ova mala pregrada može da bude ključ za očuvanje svježine raznih namirnica - od lisnatog povrća, preko voća, pa do mesa i jaja.

Kako fioka "radi"?

Donja fioka nije obična kutija. Ona kontroliše nivo vlage i pomaže namirnicama da duže ostanu svježe. Neki frižideri imaju mogućnost podešavanja vlage, a razlika između visokog i niskog nivoa može da bude presudna.

Povrće voli vlagu

Lisnato povrće poput salate, spanaća ili rukole, dobro se čuva u vlažnijoj sredini. Isto važi i za šargarepu, krastavce ili paprike. Ako im je previše suvo, brzo postaju mlitavi i gube hrskavost.

Voće voli suvo okruženje

Plodovi koji luče etilen, poput jabuka, krušaka ili breskvi, bolje podnose suvlju fioku. Previše vlage ubrzava njihovo sazrevanje i može da dovede do truljenja, pa je za njih idealno suvo okruženje unutar fioke.

Nije samo za povrće i voće

Mnogi ne znaju da je donja fioka odlična i za čuvanje mesa, ribe i jaja. Temperatura u fioci je stabilnija od temperature na vratima frižidera, što pomaže da se ove namirnice duže održe svežim.

Saveti za korišćenje

  1. Nemojte pretrpavati fioku - optimalno je da bude popunjena do polovine.
  2. Redovno je čistite mješavinom tople vode i sirćeta - uklanja mirise i bakterije.
  3. Vodite računa o razdvajanju namirnica - povrće i voće sa različitim potrebama za vlagom držite u odvojenim dijelovima fioke ako je moguće.

Donja fioka u frižideru zapravo je mali ekosistem koji čuva svježinu hrane. Kada znate šta gde ide i kako da podesite vlagu, možete da produžite vijek trajanja namirnica i izbegnete nepotrebno bacanje hrane.

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

frižider

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA