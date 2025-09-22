Računi će biti manji: Najbolji trik da uštedite na grijanju

Sa dolaskom hladnijih mjeseci, mnogi se pitaju kako efikasno mogu da smanje troškove grijanja.

Izvor: PawelKacperek/Shutterstock

Ispostavlja se da jednostavan trik sa aluminijumskom folijom može značajno da poboljša efikasnost grijanja radijatora i dovede do stvarnih ušteda. Dovoljno je da postavite karton obložen folijom iza radijatora.

Septembar je savršeno vrijeme da se pripremite za niže temperature. Stručnjaci naglašavaju da je osnova temeljna provjera vrata i prozora, a po potrebi, njihovo zaptivanje trakom ili pjenom. Sve pukotine i prorezi mogu da dovedu do gubitka toplote, što direktno utiče na visinu računa za energiju.

Pored toga, tokom zime preporučuje se korišćenje debelih zavjesa koje prekrivaju radijatore. Tokom dana dobro je otvarati prozore kako bi u prostor ušlo sunčevo svjetlo, dok ih je uveče poželjno zatvarati da bi se smanjili gubici toplote. Stručnjaci takođe podsjećaju da je u sunčanim danima važno redovno provjetravati prostorije, nekoliko puta dnevno po nekoliko minuta. Ovakva praksa pomaže u sprečavanju vlage i stvaranju buđi.

Kako aluminijumska folija pomaže u zadržavanju toplote?

Jedan od najjednostavnijih i najjeftinijih načina da poboljšate efikasnost grijanja jeste korišćenje aluminijumske folije. Ovaj popularni kuhinjski proizvod ima mnogo primjena u domu, ali malo ko zna da može pomoći i u zadržavanju toplote. Aluminijumska folija, korišćena, na primjer, za pravljenje kuglica za sušilicu koje eliminišu statički elektricitet na odjeći ili kao dio kućnog spa tretmana za njegu kose, takođe se pokazuje kao efikasna termalna barijera.

Radijatori se najčešće postavljaju ispod prozora, odnosno na mjestima gdje toplota najbrže izlazi. Kod prozora koji propuštaju vazduh, što je čest problem u mnogim domovima i stanovima, gubitak toplote može biti značajan, a računi za grijanje veći.

Praktična primjena aluminijumske folije iza radijatora

Da biste smanjili gubitak toplote, potrebno je pripremiti karton i aluminijumsku foliju. Karton se umota u foliju, a zatim postavi iza radijatora, tako da sjajna strana bude okrenuta prema radijatoru. Takva folija odbija toplotu i sprečava njen odlazak kroz zidove i prozore. Na taj način više toplote ostaje u prostoriji, što omogućava smanjenje troškova grijanja.

(MONDO)