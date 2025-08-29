Najveća pješčana baterija na svijetu puštena u rad: Čuva do 100 MWh energije i može 7 dana da grije čitav grad

Finski grad Pornainen sada može da se pohvali najvećom pješčanom baterijom na svijetu,

Finska je upravo pustila u rad industrijski baterijski sistem na pesak u gradu Pornainen na jugu zemlje, gde će preuzeti grejanje opštine od stare elektrane na drvnu sečku. Očekuje se da će smanjiti emisiju ugljen-dioksida u lokalnoj mreži grejanja i do 70%, a ujedno je i najveći takav sistem na svetu.

Razvila ga je finska kompanija Polar Night Energy, koja je prije nekoliko godina napravila i prvu komercijalnu pješčanu bateriju. Ovaj sistem je visok oko 13 metara i širok 15 metara, a može da skladišti do 100 MWh energije, uz efikasnost ciklusa od 90%. To ga čini oko 10 puta većim od prve baterije ovog tipa i dovoljno snažnim da obezbijedi grijanje za cijeli grad u trajanju od sedmicu dana.

Ovaj rezervoar za skladištenje toplotne energije (TES) ključan je za zemlje poput Finske, koje povremeno proizvode ogromne količine energije iz vjetra i sunca, ali se suočavaju i sa velikim oscilacijama u potrošnji i ponudi. Baterija se "puni" kada je električna energija jeftina i može da drži toplotu mjesecima, pomažući da se balansira energetska mreža u periodima povećane potražnje.

Ali kako zapravo radi? Višak električne energije iz obnovljivih izvora koristi se za zagrijavanje pijeska u velikom izolovanom silosu, kroz zatvoren sistem cijevi kroz koje struji vazduh, do temperature od 600° C. Pijesak se zagijeva i dugo zadržava toplotu, pa čitav sistem praktično dobija funkciju baterije.

Kasnije se kroz cijevi pušta hladan vazduh, koji prolaskom kroz sistem preuzima toplotu od pijeska. Ovaj zagrejani vazduh, koji može da dostigne temperaturu do 400° C, dalje zagrijava vodu za industrijske procese ili za gradsko grijanje pomoću razmjenjivača toplote.

Baterija je zapravo u funkciji još od juna, a kompanija navodi da je već premašila ciljeve efikasnosti u prvim fazama optimizacije. Mnoge zgrade u Pornainenu, uključujući i opštinu, sada se griju ovim TES sistemom.

U godinama koje dolaze, sistem će igrati veliku ulogu u postizanju ugljenične neutralnosti ovog grada - i mogao bi da inspiriše druge opštine u sličnim klimatskim i energetskim uslovima da se oslone na ista ili slična rješenja.

Pogledajte kako izgleda sklapanje sistema: