"Ne želim da više zavisimo od Amerike": Netanjahu izjavio da Izrael smanjuje potrebe za vojnom pomoći

Netanjahu najavio smanjenje zavisnosti Izraela od američke vojne pomoći u narednih 10 godina, dok SAD razmatraju ubrzanje smanjenja podrške.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je u intervjuu objavljenom juče da se nada da će "smanjiti" zavisnost Izraelaod američke vojne pomoći u narednih deset godina.

Netanjahu je istakao da Izrael ne bi trebalo da zavisi od strane vojne pomoći, ali nije precizirao tačan vremenski okvir za potpunu nezavisnost od američke podrške.

"Želim da smanjim vojnu pomoć u narednih 10 godina", rekao je Netanjahu za magazin Economist. Na pitanje da li to znači smanjenje "na nulu", odgovorio je: "Da."

Razvoj sopstvenih kapaciteta

Netanjahu je izjavio da je predsjedniku Trampu tokom nedavne posjete rekao da Izrael "veoma cijeni" vojnu pomoć koju je Amerika pružila tokom godina, ali da je zemlja "sazrela i razvila izvanredne kapacitete".

U decembru je Netanjahu najavio da će Izrael uložiti 110 milijardi dolara u razvoj nezavisne industrije naoružanja kako bi smanjio zavisnost od drugih zemalja.

Godine 2016. američka i izraelska vlada potpisale su memorandum o razumjevanju na 10 godina, do septembra 2028, kojim je predviđeno 38 milijardi dolara vojne pomoći, 33 milijarde dolara bespovratnih sredstava za kupovinu vojne opreme i 5 milijardi dolara za sisteme protivraketne odbrane.

Izraelski izvoz odbrambene opreme porastao je prošle godine za 13%, a potpisani su i veliki ugovori za izraelsku odbrambenu tehnologiju, uključujući napredne višeslojne sisteme protivvazdušne odbrane.

Reakcije iz SAD

Američki republikanski senator Lindsij Gram, odani pristalica Izraela i blizak Trampov saveznik, rekao je na mreži X da "ne moramo čekati deset godina" da bi se počelo sa smanjenjem vojne pomoći Izraelu.

"Milijarde dolara poreskih obveznika koje bi se uštedele ubrzanim smanjenjem vojne pomoći Izraelu trebalo bi da se usmjere u američku vojsku", rekao je Gram. "Predložiću Izraelu i Trampovoj administraciji da se dramatično ubrza vremenski okvir."