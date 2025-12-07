logo
Većina Izraelaca protiv pomilovanja Netanjahua: Njemu draža politika od slobode

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
0

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da se neće povući iz politike u zamjenu za pomilovanje, kako bi izbjegao suđenje za korupciju.

netanjahu ne bi mijenjao bavljenje politikom za pomilovanje Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Netanjahu je na taj način odbacio inicijativu koja se pojavljuje otkako je prošle sedmice zvanično zatražio pomilovanje od predsjednika države Isaka Hercoga, prenosi Tajms of Izrael.

Protiv premijera su podignute optužnice koje uključuju jednu tačku za podmićivanje i tri tačke za prevaru i kršenje povjerenja, u tri odvojena slučaja. Optužbe se odnose na navode o manipulisanju medijima i primanju nedozvoljenih poklona u zamjenu za vladine usluge.

Netanjahu negira bilo kakvo nezakonito postupanje i tvrdi da su optužbe izmišljene s ciljem da policija i državno tužilaštvo izvrše politički puč.

U zahtjevu za pomilovanje koji je podnio prošle sedmice, Netanjahu nije priznao krivicu, već je u video-snimku ponovio osporavanja optužbi i legitimiteta procesa koji se vodi protiv njega.

Prema anketi sprovedenoj prošle sedmice, većina Izraelaca protivi se davanju predsjedničkog pomilovanja Netanjahuu. Protiv pomilovanja je bilo 53,2 odsto ispitanika, zahtjev premijera podržava 42,4, dok se 4,4 odsto nije moglo izjasniti.

Tagovi

Benjamin Netanjahu Izrael pomilovanje

