Uletio autom na božićnu proslavu, usmrtio 10 ljudi: Horor na karipskom ostrvu

Uletio autom na božićnu proslavu, usmrtio 10 ljudi: Horor na karipskom ostrvu

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Najmanje deset osoba poginulo, devet povređeno kada je automobil uletio u božićnu proslavu na Gvadalupu, vozač ostao na licu mjesta, istraga u toku.

Autom uletio na proslavu na Gvadalupu Izvor: Facebook/thesaveraonline/Printscreen

Najmanje deset osoba poginulo je, a devet povrijeđeno nakon što je automobil u petak uletio u grupu okupljenu na božićnojproslavi  na Gvadalupu, francuskoj prekomorskoj teritoriji.

Tragedija se dogodila dok su trajale posljednje pripreme za svečanost, a među povređenima troje je u kritičnom stanju, piše DD News.

Nesreća se dogodila na trgu Schoelcher, ispred gradske skupštine i crkve. Vlasti su odmah pokrenule istragu, ali tačan uzrok tragedije još nije utvrđen. Prema izjavama svjedoka koje je prenijela lokalna Radio Caraibes Internationale (RCI), sumnja se da je vozaču pozlilo za volanom, ali službene potvrde te informacije još nema. Vozač je nakon nesreće ostao na licu mjesta.

Na mjesto događaja brzo su stigle brojne ekipe vatrogasaca, hitne pomoći i policije. Gradonačelnik je aktivirao krizni štab kako bi pružio pomoć stradalima i njihovim porodicama u, kako su vlasti opisale, "užasnoj tragediji".

