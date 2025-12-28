logo
Zelenski stigao u Ameriku: Danas pada važna odluka, evo šta je sve na stolu

Zelenski stigao u Ameriku: Danas pada važna odluka, evo šta je sve na stolu

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Volodimir Zelenski stigao je u Ameriku gde će voditi pregovore o okončanju rata u Ukrajini.

Zelenski stigao u SAD Izvor: TOM BRENNER / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp ugostiće danas ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi.

Zelenski na sastanak stiže nakon što je ranije ove sedmice predstavio revidirani mirovni plan od 20 tačaka čiji je nacrt objavio nakon pregovora Kijeva s američkom stranom i prvi put pomenuo mogućnost povlačenja iz Donbasa.

Zelenski stigao u Ameriku

Zelenski je stigao u Ameriku, javila je ukrajinska agencija Ukrinform.

U njegovoj delegaciji su Rustem Umerov, sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu, kao i Andrij Hnatov, načelnik Generalštaba ukrajinske vojske i ministar privrede Oleksij Sobolev, savetnik Zelenskog Oleksandr Bevz i prvi zamjenik šefa diplomatije Serhij Kislicija.

U galeriji pogledajte fotografije prethodnih pregovora o kraju rata u Ukrajini:

Na američkoj strani uz Trampa bi trebalo da budu njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof, zet Džared Kušner i drugi zvaničnici Bijele kuće.

Bijela kuća je saopštila da je sastanak Trampa i Zelenskog na Floridi pomjeren i biće održan dva sata ranije nego što je prvobitno planirano.

Tramp i Zelenski će se umjesto u 21 čas po vremenu u Srbiji sastati u 19 sati po našem vremenu. Mesto susreta nije mijenjano i sastanak će se održati u Palm Biču, gdje se nalazi Trumpov golf-klub i njegovo imanje Mar-a-Lago.

Lavrov: Trupe ukrajinskih saveznika biće legitimna meta, odgovor Evropi će biti razarajući

Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, još jednom je upozorio ukrajinske saveznike da ne razmeštaju trupe u toj zemlji u slučaju postizanja mirovnog sporazuma.

Tas prenosi izjavu Lavrova da bi takav vojni kontingent Rusija smatrala legitimnom metom.

On je poručio Evropi da ne treba da se boji napada od Moskve, ali je naglasio da će odgovor na bilo kakvu agresiju na Rusiju biti "razarajući".

Glavni fokus na bezbjednosnim garancijama Ukrajini, Kijev ne želi da traju samo 15 godina uz mogućnost produžetka

Obezbeđivanje bezbjednosnih garancija Ukrajini biće svakako glavna tema na sastanku Trampa i Zelenskog.

Kijev od SAD traži garancije za slučaj da Rusija ponovo napadne susjednu zemlju i nakon potpisivanja mirovnog sporazuma.

Zelenski je kazao da će ovo pitanje biti prioritetno, ali je dodao da od Trampa zavisi "šta je spreman da obezbjedi, kada je spreman da to obezbjedi i na koliko dug period".

Ranije ove sedmice američki sajt Aksios je objavio da je Amerika ponudila sporazum o bezbednosnim garancijama u trajanju od 15 godina, koji bi mogao da bude obnovljen nakon isteka, ali da Kijev traži dugoročniji pravno obavezujući sporazum koji će ga čuvati od bilo kakve buduće ruske agresije.

"On (Zelenski) nema ništa dok ja to ne odobrim. Tako da ćemo vidjeti šta je on planirao", kazao je Tramp za Politiko.

SAD su posvećene obezbjeđivanju garancija nalik na Član 5 Povelje NATO, što znači da bi napad na Ukrajinu mogao da pokrene kolektivni vojni odgovor Alijanse, ali još uvijek nema konkretnih detalja o tome.

(Kurir/MONDO)

