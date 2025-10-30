"Dobio sam izvještaj o sankcijama Rusiji": Zelenski provocira Putina nakon Trampove odluke

Zelenski smatra da nove sankcije Rusiji daju rezultat.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski komentarisao je danas nove sankcije Ruskoj Federaciji koje prema njegovim riječima "već daju rezultat". Sjedinjene Američke Države su, da podsjetimo, uvele sankcije ruskim naftnim gigantima "Rosnjeftu" i "Lukoilu", a Zelenski vjeruje da je ovo bio adekvatan potez administracije američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Danas sam dobio izvještaj od ukrajinskih obavještajnih službi o uticaju sankcija. Zasad su rezultati već opipljivi", objasnio je ukrajinski predsjednik, prenosi "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina je trebalo da se održi prošle ili ove nedjelje u Budimpešti, ali je on otkazan. Nakon toga je Rusija testirala projektil Burevestnik što je razbjesnilo američkog predsjednika koji je odmah zaprijetio Rusiji.