"Njih dvojica su kao djeca na igralištu": Tramp isprozivao Putina i Zelenskog

Bivši predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je sastanak Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog malo vjerovatan, ali da bi trilateralni pregovori mogli biti mogući.

Izvor: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim malo vjerovatan i da bi američki avioni mogli biti potrebni da bi se pomoglo Evropi da okonča rat.

"Trilateralni sastanak će se dogoditi, bilateralni - ne znam. Ponekad ljudi nisu spremni za to. Koristim analogiju. Imate dijete i još jedno dijete je na igralištu. Mrze se i počinju da se koškaju. Želite da prestanu, ali oni nastavljaju. Poslije nekog vremena žele da prestanu. Ponekad moraju malo da se bore prije nego što ih možete natjerati da prestanu. Ali to se dešava već dugo. Mnogo ljudi je umrlo", rekao je Tramp u intervjuu za američki list "Daily Caller".

U međuvremenu, Putin stigao u Kinu - Pogledajte fotografije svečanog dočeka u Tjenđinu:

On je dodao da je spreman da pomogne bezbjednosnim garancijama, čak i ako to uključuje američku vazdušnu podršku, kako bi se zaustavio rat.

"Možda ćemo nešto uraditi. Volio bih da vidim da se nešto riješi. To nisu naši vojnici, ali svake nedjelje gubi se pet do sedam hiljada, uglavnom mladih ljudi. Ako mogu to da zaustavim i da naši avioni povremeno lete, biće uglavnom evropski, ali mi bismo im pomogli. Oni to, znate, nekako trebaju, i mi bismo pomogli ako možemo da nešto riješimo", dodao je američki predsjednik.

On je ocijenio da se kontinuirano učešće SAD ne poklapa sa agendom "Amerika na prvom mjestu".

"Trošili smo stotine milijardi dolara u tom ratu. Sada prodajemo opremu NATO savezu. Uvećao sam njihovo finansiranje od dva do pet posto, niko nije mislio da će to uspjeti. Mi ne trošimo svoj novac u ratu. To je razlika. Ako mislim da se rat ne može riješiti bez bezbjednosnih garancija, nećemo imati kopnene trupe, ali možemo pomoći Evropi", istakao je Tramp.

(MONDO)